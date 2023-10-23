Кислородная камера необходима екатеринбургскому приюту для травмированных животных

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбургский приют для бездомных и травмированных животных «Клякса» обратился к уральцам за помощью в приобретении кислородной камеры и концентратора кислорода. В зависимости от того, сколько денег удастся собрать, будет куплено новое оборудование или уже побывавшее в использовании.Насыщение организма чистым воздухом — очень важный фактор в лечении больных животных. В некоторых случаях — фактор решающий. Это касается и животных травмированных, для которых иногда глоток свежего воздуха — дополнительный шанс выжить. До сих пор в «Кляксе», куда бедолаг изувеченных и больных бедолаг доставляют ежедневно, обходились медицинскими балончиками с кислородом. Но их использование в ветеринарных задачах не слишком удобно. К тому же, подсчитав расходы на балоны, держатели приюта пришли к выводу, что приобретение кислородной камеры гораздо экономичней. Поэтому и был объявлен денежный сбор именно на эту «статью расхода».Реквизиты для оказания помощи :номер счета сбербанка привязан к номеру 89126025666Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),корреспондентский счет№ 30101810145250000411,БИК 044525411,ИНН 7702070139,КПП 770943002ОКПО 01929672Расчетный счет40701810700630000007Благотворительный фонд «Клякса».