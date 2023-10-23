Возрастное ограничение 18+
Кислородная камера необходима екатеринбургскому приюту для травмированных животных
Фото: vetshop.pro
Екатеринбургский приют для бездомных и травмированных животных «Клякса» обратился к уральцам за помощью в приобретении кислородной камеры и концентратора кислорода. В зависимости от того, сколько денег удастся собрать, будет куплено новое оборудование или уже побывавшее в использовании.
Насыщение организма чистым воздухом — очень важный фактор в лечении больных животных. В некоторых случаях — фактор решающий. Это касается и животных травмированных, для которых иногда глоток свежего воздуха — дополнительный шанс выжить. До сих пор в «Кляксе», куда бедолаг изувеченных и больных бедолаг доставляют ежедневно, обходились медицинскими балончиками с кислородом. Но их использование в ветеринарных задачах не слишком удобно. К тому же, подсчитав расходы на балоны, держатели приюта пришли к выводу, что приобретение кислородной камеры гораздо экономичней. Поэтому и был объявлен денежный сбор именно на эту «статью расхода».
Реквизиты для оказания помощи :
номер счета сбербанка привязан к номеру 89126025666
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН 7702070139,
КПП 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007
Благотворительный фонд «Клякса».
Насыщение организма чистым воздухом — очень важный фактор в лечении больных животных. В некоторых случаях — фактор решающий. Это касается и животных травмированных, для которых иногда глоток свежего воздуха — дополнительный шанс выжить. До сих пор в «Кляксе», куда бедолаг изувеченных и больных бедолаг доставляют ежедневно, обходились медицинскими балончиками с кислородом. Но их использование в ветеринарных задачах не слишком удобно. К тому же, подсчитав расходы на балоны, держатели приюта пришли к выводу, что приобретение кислородной камеры гораздо экономичней. Поэтому и был объявлен денежный сбор именно на эту «статью расхода».
Реквизиты для оказания помощи :
номер счета сбербанка привязан к номеру 89126025666
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН 7702070139,
КПП 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007
Благотворительный фонд «Клякса».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Безлапый пёс стал подопечным екатеринбургской «Кляксы»
23 октября 2023
23 октября 2023