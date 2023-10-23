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Кислородная камера необходима екатеринбургскому приюту для травмированных животных

20.30 Четверг, 26 октября 2023
Фото: vetshop.pro
Екатеринбургский приют для бездомных и травмированных животных «Клякса» обратился к уральцам за помощью в приобретении кислородной камеры и концентратора кислорода. В зависимости от того, сколько денег удастся собрать, будет куплено новое оборудование или уже побывавшее в использовании.

Насыщение организма чистым воздухом — очень важный фактор в лечении больных животных. В некоторых случаях — фактор решающий. Это касается и животных травмированных, для которых иногда глоток свежего воздуха — дополнительный шанс выжить. До сих пор в «Кляксе», куда бедолаг изувеченных и больных бедолаг доставляют ежедневно, обходились медицинскими балончиками с кислородом. Но их использование в ветеринарных задачах не слишком удобно. К тому же, подсчитав расходы на балоны, держатели приюта пришли к выводу, что приобретение кислородной камеры гораздо экономичней. Поэтому и был объявлен денежный сбор именно на эту «статью расхода».

Реквизиты для оказания помощи :

номер счета сбербанка привязан к номеру 89126025666
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН 7702070139,
КПП 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007
Благотворительный фонд «Клякса».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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