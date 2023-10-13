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Пропавший мальчик зависал в «Гринвиче»
Фото: УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге закончились поиски 15-летнего подростка. Никиту Небытова, который ушёл из школы, но домой не вернулся, нашли. К счастью, целым и невридимым.
Пропавший школьник, которого успели объявить в розыск, обнаружился в торгово-развлекательном центре «Гринвич». После школы Никита решил устроить себе культурный отдых с прогулкой по городу, но забыл предупредить об этом родных.
Как сообщает УМВД Екатеринбурга, сотрудники ПДН отдела полиции №3 передали мальчика законному представителю. В отношении отца составлен административный протокол в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.
Пропавший школьник, которого успели объявить в розыск, обнаружился в торгово-развлекательном центре «Гринвич». После школы Никита решил устроить себе культурный отдых с прогулкой по городу, но забыл предупредить об этом родных.
Как сообщает УМВД Екатеринбурга, сотрудники ПДН отдела полиции №3 передали мальчика законному представителю. В отношении отца составлен административный протокол в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.
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