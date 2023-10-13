В Екатеринбурге разыскивают 15-летнего мальчика

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Полиция Екатеринбурга обратилась к гражданам за помощью в поиске пропавшего мальчика. Ученик школы в Пионерском микрорайоне покинул здание учебного заведения, но дома так и не появился.Никите Небытову 15 лет. У него худощавое телосложение, карие глаза и тёмные волосы. Рост подростка 160 сантиметров. Ко времени исчезновения он был одет в синюю куртку с бело-красными полосками на рукавах и шее и в брюки тёмно-коричневого цвета. На ногах кроссовки чёрно-серого цвета. Подросток носит очки с диоптриями.Всех, кто обладает информацией о нынешнем месте нахождения школьника, просят поделиться ею по телефонам: 8 (343) 356-42-03, 261-14-00 (дежурная часть отдела полиции№ 3) или 02.