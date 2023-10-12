Возрастное ограничение 18+
«Арт-трамвай» в уральской столице выйдет на новый маршрут
Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA
«Арт-трамвай», который в рамках фестиваля STENOGRAFFIA запустили в уральской столице по маршруту №15, теперь будет радовать екатеринбуржцев и на маршруте №4.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе STENOGRAFFIA FESTIVAL, увидеть расписанный вагончик на четвертом маршруте можно будет по будням, а по выходным он будет возвращаться на пятнадцатый.
Напомним, что движущийся арт-объект создали «Яндекс Карты» вместе с STENOGRAFFIA. Для росписи был выбран чешский вагон Tatra T3SU – один из самых часто встречающихся в городе.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе STENOGRAFFIA FESTIVAL, увидеть расписанный вагончик на четвертом маршруте можно будет по будням, а по выходным он будет возвращаться на пятнадцатый.
Напомним, что движущийся арт-объект создали «Яндекс Карты» вместе с STENOGRAFFIA. Для росписи был выбран чешский вагон Tatra T3SU – один из самых часто встречающихся в городе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
По Екатеринбургу ездит разрисованный трамвай
12 октября 2023
12 октября 2023
Схемы движения четырех трамваев изменятся в Екатеринбурге
13 октября 2023
13 октября 2023
За год в Екатеринбурге в 2,4 раза выросло число вакансий
18 октября 2023
18 октября 2023