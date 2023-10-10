По Екатеринбургу ездит разрисованный трамвай

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

По улицам Екатеринбурга начал курсировать разрисованный трамвай №15, в оформлении которого зашифрованы культурные символы города.Движущийся арт-объект создали «Яндекс Карты» вместе с фестивалем уличного искусства STENOGRAFFIA. Трамваем для росписи стал чешский вагон Tatra T3SU – один из самых часто встречающихся в городе.В пресс-службе STENOGRAFFIA «Вечерним ведомостям» рассказали, что концепция дизайна для проекта разработана вместе с иллюстратором Лерой Солодовниковой. Среди анималистических узоров на трамвае спрятаны свыше 27 отсылок к культуре Екатеринбурга.Так, на арт-трамвае изображены локальные достопримечательности и образы: Шигирский идол, Коляда-театр, УЗТМ, майонез ЕЖК, Белая башня и так далее. Также на вагоне можно найти арт-объекты «Радио», «Банку сгущёнки и супа Campbell's» и «Красного человечка». На вагон попал и паблик-арт программы ЧÖ: медведь «Гриша» и «Индустриальный младенец».Для арт-трамвая выбрали один из самых длинных маршрутов в Екатеринбурге. Трамвай №15 следует от улицы 40 лет ВЛКСМ через центр до Вторчермета и проезжает мимо разных достопримечательностей Екатеринбурга. Арт-трамвай будет ездить по улицам города три месяца.