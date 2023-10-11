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Екатеринбург вместе с Москвой примет «Всемирные игры дружбы»
Фото: Вечерние ведомости
В 2024 году Екатеринбург вместе с Москвой будет принимать первые летние «Всемирные игры дружбы». Об этом говорится в указе президента о проведении международных соревнующий.
Этим же документом указано, что соревнования проводятся с целью обеспечения свободного доступа российских спортсменов к международной спортивной деятельности.
Ранее о том, что столица Урала станет одной из площадок проведения «Игр дружбы», говорил министр спорта России Олег Матыцин.
«Постановляю провести международные соревнования "Всемирные игры дружбы" в 2024 году в Москве и Екатеринбурге»,
– говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
– говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Этим же документом указано, что соревнования проводятся с целью обеспечения свободного доступа российских спортсменов к международной спортивной деятельности.
Ранее о том, что столица Урала станет одной из площадок проведения «Игр дружбы», говорил министр спорта России Олег Матыцин.
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