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Всемирные игры дружбы планируют провести в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
Екатеринбург станет одной из площадок проведения Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года. Об этом на саммите «Россия – Африка» сообщил министр спорта России Олег Матыцин.
Турнир пройдет с 15 по 29 сентября следующего года. Гендиректор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин рассказал, что всего будет 27 видов спорта, 22 из которых олимпийские.
По данным «Матч ТВ», основную нагрузку примет на себя Москва, там пройдут соревнования по 22 видам спорта, церемонии открытия и закрытия. В Екатеринбурге пройдут соревнования по пяти видам спорта.
Напомним, в Екатеринбурге в этом году проходят несколько масштабных спортивных соревнований – фестиваль по триатлону IronStar, российский чемпионат по прыжкам в воду и Международный фестиваль университетского спорта.
Турнир пройдет с 15 по 29 сентября следующего года. Гендиректор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин рассказал, что всего будет 27 видов спорта, 22 из которых олимпийские.
По данным «Матч ТВ», основную нагрузку примет на себя Москва, там пройдут соревнования по 22 видам спорта, церемонии открытия и закрытия. В Екатеринбурге пройдут соревнования по пяти видам спорта.
«Ни в одном городе мы не планируем строить новую инфраструктуру, мы будем базироваться на тех прекрасных объектах, которые у нас уже существуют. Центром "Игр дружбы" станут "Лужники"»,
– заявил Сорокин.
Напомним, в Екатеринбурге в этом году проходят несколько масштабных спортивных соревнований – фестиваль по триатлону IronStar, российский чемпионат по прыжкам в воду и Международный фестиваль университетского спорта.
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