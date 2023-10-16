Возрастное ограничение 18+
Подрядчик не смог произвести ремонт кровли центра образования Нижней Салды
Фото: ВК-группа Центра образования №7 / vk.com/tso7salda
Центр образования №7 города Нижняя Салда Свердловской области остался в этом году без обновлённой крыши. Подрядчик не справился с работами и учреждению пришлось разорвать с ним контракт.
Центр образования, в юридическом смысле выступавший заказчиком по данному контракту, принял решение расторгнуть договор с компанией взявшейся за выполнение капитального ремонта кровли. По сути, Центр образования не только оказался без отремонтированной крыши, но и понёс крупные убытки из-за горе ремонтников. Те успели снять кровлю и не озаботиться защитой интерьеров здания. В итоге летние дожди залили помещения образовательного учреждения. Пострадали стены, внутренние колоны, потолки, о чём «Вечерние ведомости» писали в августе. Ущерб составил 2 миллиона 300 тысяч рублей.
После расторжения контракта, муниципальное учреждение приступило к поиску нового подрядчика. Как сообщает ВК-группа местного издания «Городской вестник», уже идут переговоры с компанией-кандидатом. Но уже понятно, что Новый год нижнесалдинский образовательный центр вряд ли встретит обновлённым. Ведь после того, как кровлю всё-таки отремонтируют, предстоит ещё устранение следов августовских потопов
Центр образования, в юридическом смысле выступавший заказчиком по данному контракту, принял решение расторгнуть договор с компанией взявшейся за выполнение капитального ремонта кровли. По сути, Центр образования не только оказался без отремонтированной крыши, но и понёс крупные убытки из-за горе ремонтников. Те успели снять кровлю и не озаботиться защитой интерьеров здания. В итоге летние дожди залили помещения образовательного учреждения. Пострадали стены, внутренние колоны, потолки, о чём «Вечерние ведомости» писали в августе. Ущерб составил 2 миллиона 300 тысяч рублей.
После расторжения контракта, муниципальное учреждение приступило к поиску нового подрядчика. Как сообщает ВК-группа местного издания «Городской вестник», уже идут переговоры с компанией-кандидатом. Но уже понятно, что Новый год нижнесалдинский образовательный центр вряд ли встретит обновлённым. Ведь после того, как кровлю всё-таки отремонтируют, предстоит ещё устранение следов августовских потопов
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Здание суда в Академическом районе Екатеринбурга планируют построить за миллиард рублей
11 октября 2023
11 октября 2023