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Капремонт кровли Центра образования в Нижней Салде обернулся крупными убытками

19.33 Вторник, 22 августа 2023
Фото: ВК-группа Центра образования №7 / vk.com/tso7salda
Многие школьники Нижней Салды надеялись в новый учебный год прийти в похорошевший Центр образования №7. В здании проходил капитальный ремонт. Но, увы! Чуда не случилось. Уже известно, что сдать объект к осени не успеют.

Причиной задержки, во многом стали дожди, которые беспрепятственно заливали «водой с небес» интерьеры здания — кровля менялась и поэтому не мешала влаге проникать внутрь. Испорченными оказались потолки, стены, колоны в Центре. Из-за испорченных интерьеров учреждение понесло значительные убытки. Пока ущерб рассчитали на сумму свыше миллиона рублей, но в администрации города не исключают, что эта цифра может увеличиться, — сообщает ВК-группа газеты «Городской вестник». Виновником признан подрядчик, не обеспечивший сохранность помещений, в которых проводились работы.

Итак, работы по замене кровли в Центре образования Нижней Салды продолжатся и осенью. Детям же придётся пока ходить в другие образовательные учреждения. Сейчас их распределяют по разным школам города.

К слову, Центр образования №7 в Нижней Салде носит имя Героя России Юрия Игитова. Это выпускник Центра, который в 1994 году погиб во время первой чеченской военной кампании под городом Грозный.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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