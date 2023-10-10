В Екатеринбурге возле ЖК «Свобода Residence» установили арт-объект

– пояснил автор работы Валерий Казас.

«Это лопающаяся вулканическая бомба, остывшая и серая снаружи и раскаленная внутри… Или надрезанный плод манго, например, или взрывающееся космическое тело с ускоряющимися в разные стороны фрагментами. Скульптура предполагает полную свободу восприятия и отношения зрителя к объекту, не задавая никаких смысловых рамок»,