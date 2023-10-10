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В Екатеринбурге возле ЖК «Свобода Residence» установили арт-объект
Фото: пресс-служба фестиваля паблик-арта «ЧО»
В Екатеринбурге рядом с ЖК «Свобода Residence» на улице Радищева появился арт-объект «Камень. Сегменты 3» в виде лопнувшей гранитной глыбы.
Абстрактную скульптуру, автором которой является художник и скульптор из Краснодара Валерий Казас, установили в рамках четвертого сезона паблик-арт-программы «ЧО». По словам куратора проекта, данный арт-объект не связан с конкретным нарративом, поэтому может интерпретироваться любым образом.
Предполагается, что данная фигура дает зрителю возможность поразмышлять о том, что означает эта скульптура лично для него.
Напомним, что ранее в уральской столице появились огромная буква «Е» и арт-объект «Этюд неба».
Абстрактную скульптуру, автором которой является художник и скульптор из Краснодара Валерий Казас, установили в рамках четвертого сезона паблик-арт-программы «ЧО». По словам куратора проекта, данный арт-объект не связан с конкретным нарративом, поэтому может интерпретироваться любым образом.
Предполагается, что данная фигура дает зрителю возможность поразмышлять о том, что означает эта скульптура лично для него.
«Это лопающаяся вулканическая бомба, остывшая и серая снаружи и раскаленная внутри… Или надрезанный плод манго, например, или взрывающееся космическое тело с ускоряющимися в разные стороны фрагментами. Скульптура предполагает полную свободу восприятия и отношения зрителя к объекту, не задавая никаких смысловых рамок»,
– пояснил автор работы Валерий Казас.
Напомним, что ранее в уральской столице появились огромная буква «Е» и арт-объект «Этюд неба».
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