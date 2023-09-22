На заброшенном здании УГЛТУ в Екатеринбурге появился арт-объект





– отмечает руководитель «ЧО» Никита Харисов. «Несмотря на 300-летний юбилей города, множество памятников находятся в плачевном состоянии. Формально они охраняются государством. Но так ли это, если они представляют собой столь удручающее зрелище? Работа Анны Нистратовой обращает внимание на проблему разрушения объектов культурного наследия. От кого эти здания охраняются, сами от себя или от жизни? Вопрос остается открытым»,



Фото: пресс-службе фестиваля паблик-арта «ЧО»





– рассказала художница. «На заколоченном окне пустого деревянного дома я изобразила "Этюд неба" с восходом солнца, чтобы подчеркнуть, что в этом легендарном месте может быть культурный расцвет, а не закат»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на заброшенном памятнике архитектуры – химфака УГЛТУ – появился арт-объект «Этюд неба». Это работа художницы из Нижнего Новгорода Анны Нистратовой в рамках четвертого сезона паблик-арт-программы «ЧО».Корпус УГЛТУ на проспекте Ленина уже много лет стоит заброшенным. Хотя здание когда-то получило статус памятника архитектуры. В пресс-службе фестиваля «ЧО» рассказали, что появившийся на здании арт-объект призван привлекать внимание к проблеме сохранения и восстановления объекта культурного наследия.Арт-объект «Этюд неба» представляет собой три полотна, которые закрывают разбитые окна здания. На полотнах изображено небо с градиентом от насыщенно-синего к белому и красному.