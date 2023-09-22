Возрастное ограничение 18+
На заброшенном здании УГЛТУ в Екатеринбурге появился арт-объект
Фото: пресс-службе фестиваля паблик-арта «ЧО»
В Екатеринбурге на заброшенном памятнике архитектуры – химфака УГЛТУ – появился арт-объект «Этюд неба». Это работа художницы из Нижнего Новгорода Анны Нистратовой в рамках четвертого сезона паблик-арт-программы «ЧО».
Корпус УГЛТУ на проспекте Ленина уже много лет стоит заброшенным. Хотя здание когда-то получило статус памятника архитектуры. В пресс-службе фестиваля «ЧО» рассказали, что появившийся на здании арт-объект призван привлекать внимание к проблеме сохранения и восстановления объекта культурного наследия.
Арт-объект «Этюд неба» представляет собой три полотна, которые закрывают разбитые окна здания. На полотнах изображено небо с градиентом от насыщенно-синего к белому и красному.
Корпус УГЛТУ на проспекте Ленина уже много лет стоит заброшенным. Хотя здание когда-то получило статус памятника архитектуры. В пресс-службе фестиваля «ЧО» рассказали, что появившийся на здании арт-объект призван привлекать внимание к проблеме сохранения и восстановления объекта культурного наследия.
«Несмотря на 300-летний юбилей города, множество памятников находятся в плачевном состоянии. Формально они охраняются государством. Но так ли это, если они представляют собой столь удручающее зрелище? Работа Анны Нистратовой обращает внимание на проблему разрушения объектов культурного наследия. От кого эти здания охраняются, сами от себя или от жизни? Вопрос остается открытым»,
– отмечает руководитель «ЧО» Никита Харисов.
Арт-объект «Этюд неба» представляет собой три полотна, которые закрывают разбитые окна здания. На полотнах изображено небо с градиентом от насыщенно-синего к белому и красному.
«На заколоченном окне пустого деревянного дома я изобразила "Этюд неба" с восходом солнца, чтобы подчеркнуть, что в этом легендарном месте может быть культурный расцвет, а не закат»,
– рассказала художница.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Гостиницу «Мадрид» на Уралмаше вновь продают за рубль
22 сентября 2023
22 сентября 2023
Юбилей Гайдая отметят в Екатеринбурге во время «КиноПробы»
25 сентября 2023
25 сентября 2023
Фестиваль камерных спектаклей «СВОЙ» пройдет в Екатеринбурге
20 сентября 2023
20 сентября 2023