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На набережной Городского пруда в Екатеринбурге появилась огромная буква Е
Фото: пресс-служба фестиваля паблик-арта «ЧО»
В Екатеринбурге на набережной Городского пруда возле Театра драмы появилась трехметровая стальная буква Е. Арт-объект представляет собой масштабированный сердечник трансформатора.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе паблик-арт-программы «ЧО», в 2015 году художник и дизайнер Сергей Клещев на конкурсе по разработке логотипа уральской столицы предложил сделать символом Екатеринбурга сердечник трансформатора. Однако тогда победу одержала концепция объединения Made In Ural.
Теперь на набережной Городского пруда появился огромный арт-объект в виде сердечника трансформатора. Руководитель «ЧО» Никита Харисов считает, что новый объект фестиваля можно считать приглашением к диалогу о паблик-арте как части городской айдентики.
«Сердечник» выполнен из листового металла. Начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Екатеринбурга Анастасия Тимофеева заявила, что Городской пруд – это только первая локация арт-объекта. Возможно, месторасположение объекта будет меняться.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе паблик-арт-программы «ЧО», в 2015 году художник и дизайнер Сергей Клещев на конкурсе по разработке логотипа уральской столицы предложил сделать символом Екатеринбурга сердечник трансформатора. Однако тогда победу одержала концепция объединения Made In Ural.
Теперь на набережной Городского пруда появился огромный арт-объект в виде сердечника трансформатора. Руководитель «ЧО» Никита Харисов считает, что новый объект фестиваля можно считать приглашением к диалогу о паблик-арте как части городской айдентики.
«Идея логотипа города и городской айдентики Сергея Клещева опередила время. Мы решили вернуть ее к жизни через создание объекта в городе в контексте 300-летия Екатеринбурга и темы этого сезона "ЧО" "Передача энергии". Объект Сергея Клещева стал символическим итогом, где важен не только внешний вид детали, напоминающий заглавную букву "Е" – первую в слове "Екатеринбург», но и его связь с электричеством и природной энергией, которая приручена человеком»,
– поделилась куратор четвертого сезона «ЧО» Наиля Аллахвердиева.
«Сердечник» выполнен из листового металла. Начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Екатеринбурга Анастасия Тимофеева заявила, что Городской пруд – это только первая локация арт-объекта. Возможно, месторасположение объекта будет меняться.
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