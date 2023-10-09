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В Екатеринбурге хотят ввести ограничения для самокатчиков
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 2024 года могут ввести ограничения на передвижение на самокатах. Об этом заявил депутат городской думы Тимофей Жуков в своем аккаунте во «ВКонтакте».
По словам Жукова, с нового года планируют полностью исключить движение самокатчиков в центральной части и на аллеях, а также на тротуарах шириной менее двух метров. Кроме того, планируется снизить скоростной режим.
По словам Жукова, с нового года планируют полностью исключить движение самокатчиков в центральной части и на аллеях, а также на тротуарах шириной менее двух метров. Кроме того, планируется снизить скоростной режим.
«В общем-то практика таких ограничений есть в других городах России, операторы кикшеринга в таких условиях работать умеют, противоречий нет»,
– пишет депутат.
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