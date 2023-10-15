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Парфюмерный онлайн-магазин опровергает информацию об обманутых свердловчанах
Фото: Вечерние ведомости
В начале октября свердловский Роспотребнадзор сообщил о подготовке группового иска клиентов парфюмерного магазина «Ulanova Бюро». Сообщалось, что клиенты заказывали товар, но остались без денег и без покупок. В самой компании «Вечерним ведомостям» сообщили, что эта информация не соответствует действительности.
В пресс-службе компании добавили, все клиенты, подавшие претензии, получают ответы по мере обработки заявок.
«В работе "Ulanova Бюро" соблюдаются все нормы и требования российского законодательства, и вся коммуникация с клиентами ведется в строгом соответствии с законом. Порочащие репутацию публикации основаны на данных, которые были размещены на сайте Роспотребнадзора и уже удалены. Эти данные представляли собой ложную информацию от отдельных клиентов, большинство из которых уже получили заказы или полный возврат средств с компенсацией. Важно отметить, что ни одно из этих утверждений о мошенничестве не нашло подтверждения»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в «Ulanova Бюро».
В пресс-службе компании добавили, все клиенты, подавшие претензии, получают ответы по мере обработки заявок.
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