Парфюмерный онлайн-магазин опровергает информацию об обманутых свердловчанах

– рассказали «Вечерним ведомостям» в «Ulanova Бюро».

«В работе "Ulanova Бюро" соблюдаются все нормы и требования российского законодательства, и вся коммуникация с клиентами ведется в строгом соответствии с законом. Порочащие репутацию публикации основаны на данных, которые были размещены на сайте Роспотребнадзора и уже удалены. Эти данные представляли собой ложную информацию от отдельных клиентов, большинство из которых уже получили заказы или полный возврат средств с компенсацией. Важно отметить, что ни одно из этих утверждений о мошенничестве не нашло подтверждения»,