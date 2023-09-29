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В Свердловской области клиенты парфюмерного онлайн-магазина готовят групповой иск
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Клиенты парфюмерного онлайн-магазина «Уланова-бюро»в Свердловской области готовят групповой иск. Они заказывали товар, но остались без денег и без покупок.
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что клиенты оплачивали товар, но не получали его в срок. Они неоднократно обращались к предпринимателю с требованием возврата денег, но остались без ответов. На сегодняшний день пострадали уже более 40 человек.
Роспотребнадзор призывает остальных пострадавших клиентов онлайн-магазина присоединиться к групповому иску. Для этого нужно заполнить и предоставить в Южный екатеринбургский отдел Роспотребнадзора (улица 8 Марта, 177а) следующие документы:
- оригинал заявления;
- документы, подтверждающие оформление заказа и оплату;
- заявление/претензию о возврате денег, направленное в адрес продавца
- ответ исполнителя (при наличии);
- копию паспорта (главная страница, регистрация).
Заявление необходимо предоставить до 31 октября. Также заявление можно предоставить через раздел «Обращения граждан» на сайте управления Роспотребнадзора.
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что клиенты оплачивали товар, но не получали его в срок. Они неоднократно обращались к предпринимателю с требованием возврата денег, но остались без ответов. На сегодняшний день пострадали уже более 40 человек.
Роспотребнадзор призывает остальных пострадавших клиентов онлайн-магазина присоединиться к групповому иску. Для этого нужно заполнить и предоставить в Южный екатеринбургский отдел Роспотребнадзора (улица 8 Марта, 177а) следующие документы:
- оригинал заявления;
- документы, подтверждающие оформление заказа и оплату;
- заявление/претензию о возврате денег, направленное в адрес продавца
- ответ исполнителя (при наличии);
- копию паспорта (главная страница, регистрация).
Заявление необходимо предоставить до 31 октября. Также заявление можно предоставить через раздел «Обращения граждан» на сайте управления Роспотребнадзора.
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