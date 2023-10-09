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УрФУ, несмотря на решение суда, не оформил визу туркменскому студенту
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
УрФУ, несмотря на решение суда, так и не оформил визу туркменскому студенту Ишангулы Ярашгулыеву, которого хотели выдворить из России. Вдобавок на него снова пожаловались в полицию.
Напомним, что Кировский районный суд Екатеринбурга сначала признал незаконным бездействие УрФУ в вопросе продления визы студенту из Туркменистана, а затем признал необоснованным составление полицией на Ярашгулыева протокола, который грозил выдворением из России.
Однако, как сообщила «Вечерним ведомостям» юрист Марина Ермакова, представляющая интересы Ярашгулыева в судах, после этих решений руководство вуза так и не передало документы в отдел миграционного учёта. По словам Ермаковой, в Центре международной студенческой мобильности и рекрутинга УрФУ студенту пообещали, что передадут документы в четверг, 12 октября, но сделано этого не было.
Более того, в пятницу, 13 октября, Ишангулы Ярашгулыеву позвонили из управления по вопросам миграции МВД и сообщили о том, что из УрФУ в УВМ поступила информация, что он якобы не проживает в общежитии, а значит, регистрацию по месту проживания ему делать не будут.
Сейчас у Ярашгулыева, по его словам, две задолженности – он должен был сдавать их 5-6 октября, но в те дни его задержала полиция. «Хвосты» он должен закрыть до 28 октября. Тем временем в УрФУ ситуацию до сих пор не прокомментировали – в установленный законом семидневный срок на запрос «Вечерних ведомостей» в вузе не ответили.
Напомним, что Кировский районный суд Екатеринбурга сначала признал незаконным бездействие УрФУ в вопросе продления визы студенту из Туркменистана, а затем признал необоснованным составление полицией на Ярашгулыева протокола, который грозил выдворением из России.
Однако, как сообщила «Вечерним ведомостям» юрист Марина Ермакова, представляющая интересы Ярашгулыева в судах, после этих решений руководство вуза так и не передало документы в отдел миграционного учёта. По словам Ермаковой, в Центре международной студенческой мобильности и рекрутинга УрФУ студенту пообещали, что передадут документы в четверг, 12 октября, но сделано этого не было.
Более того, в пятницу, 13 октября, Ишангулы Ярашгулыеву позвонили из управления по вопросам миграции МВД и сообщили о том, что из УрФУ в УВМ поступила информация, что он якобы не проживает в общежитии, а значит, регистрацию по месту проживания ему делать не будут.
Сейчас у Ярашгулыева, по его словам, две задолженности – он должен был сдавать их 5-6 октября, но в те дни его задержала полиция. «Хвосты» он должен закрыть до 28 октября. Тем временем в УрФУ ситуацию до сих пор не прокомментировали – в установленный законом семидневный срок на запрос «Вечерних ведомостей» в вузе не ответили.
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