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Суд оправдал студента УрФУ, которого хотели выдворить из России
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге суд оправдал студента УрФУ из Туркменистана Ишангулы Ярашгулыева, которого хотели выдворить из России.
Напомним, что 25-летнему Ишангулы Ярашгулыеву осталось доучиться до получения диплома чуть более полугода. Однако 5 октября его задержали прямо в здании университета, когда он готовился к сдаче экзамена. Ночь он провел в отделе полиции.
Полицейские составили на студента протокол по части 1.1. статьи 18.8 КоАП. Подовом стало то, что вуз не продлил визу Ишангулы Ярашгулыеву. «Вечерние ведомости» писали, что студент сделал все от него зависящее для постановки на миграционный учет, но вуз не выполнил своей обязанности по передаче сведений в управление по вопросам миграции. По статье 18.8 КоАП Ишангулы грозили штраф и выдворение за пределы России.
На судебном заседании адвокат Роман Качанов заявил, что полицейский протокол нарушает право человека на образование и подрывает доверие к органам, точнее, к определенным должностным лицам. Он попросил прекратить дело. Сам студент сообщил судье, что хочет завершить обучение. Полицейская, которая была на заседании в пятницу, заявила, что полиция осталась на той же позиции – считает студента виновным.
Судья Кировского районного суда Юрий Радчук не согласился с мнением полицейских и прекратил дело по части 1.1 статьи 18.8 КоАП (Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ).
Напомним, что 25-летнему Ишангулы Ярашгулыеву осталось доучиться до получения диплома чуть более полугода. Однако 5 октября его задержали прямо в здании университета, когда он готовился к сдаче экзамена. Ночь он провел в отделе полиции.
Полицейские составили на студента протокол по части 1.1. статьи 18.8 КоАП. Подовом стало то, что вуз не продлил визу Ишангулы Ярашгулыеву. «Вечерние ведомости» писали, что студент сделал все от него зависящее для постановки на миграционный учет, но вуз не выполнил своей обязанности по передаче сведений в управление по вопросам миграции. По статье 18.8 КоАП Ишангулы грозили штраф и выдворение за пределы России.
На судебном заседании адвокат Роман Качанов заявил, что полицейский протокол нарушает право человека на образование и подрывает доверие к органам, точнее, к определенным должностным лицам. Он попросил прекратить дело. Сам студент сообщил судье, что хочет завершить обучение. Полицейская, которая была на заседании в пятницу, заявила, что полиция осталась на той же позиции – считает студента виновным.
Судья Кировского районного суда Юрий Радчук не согласился с мнением полицейских и прекратил дело по части 1.1 статьи 18.8 КоАП (Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ).
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