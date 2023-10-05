УрФУ проиграл суд своему студенту, и после этого захотел выдворить его из России

– говорится в резолютивной части решения суда, вынесенного в конце августа.

«Признать незаконным бездействие Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина, выразившееся в неисполнении обязанности по представлению в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России документов, необходимых для продления срока временного пребывания иностранного студента Ярашгулыева Ишангулы, гражданина Республики Туркменстан.Обязать Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина устранить допущенное нарушение прав и законных интересов административного истца и сообщить об исполнении решения суда административному истцу и Кировскому районному суду г. Екатеринбурга в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу»