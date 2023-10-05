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УрФУ проиграл суд своему студенту, и после этого захотел выдворить его из России
Вуз может «попасть» на крупные штрафы, а вот студенту грозит выдворение из страны
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Странная история развивается в Уральском федеральном университете – одного из иностранных студентов сначала отчислили из вуза, а менее чем через неделю зачислили обратно. Но затем в вузе забыли уведомить миграционную службу для продления ему визы, и после этого не придумали ничего лучше как… снова его отчислить. Так эта ситуация выглядит со стороны. Попытка разобраться в истинных причинах и мотивах сторон – в материале «Вечерних ведомостей».
Каждому вузу важно иметь на обучении иностранных студентов. От этого показателя зависят всевозможные рейтинги университетов. Уральский федеральный университет не исключение. В 2019 году 21-летний Ишангулы Ярашгулыев из Туркменистана по приглашению УрФУ прибыл в Екатеринбург и поступил на бюджетное отделение по программе бакалавриата департамента металлургии и металловедения института новых материалов и технологий. Завершение обучения предполагалось в июне 2024 года.
Но сейчас это завершение под угрозой срыва – несмотря на то что студенту осталось учиться совсем немного, и у него имеются всего две задолженности.
Проблемы начались осенью 2022 года. 5 октября Ярашгулыева отчислили с 4-го курса за невыполнение учебного плана. По словам правозащитницы Людмилы Лукашёвой, оказывающей юридическую помощь студенту, на тот момент у него было всего 4 задолженности.
Однако уже менее чем через неделю, 13 октября 2022 года студента из Туркменистана восстанавливают в УрФУ на третий курс. При этом Ярашгулыев продолжил обучаться на бюджетной форме.
Из-за разницы программ четыре задолженности студента превратились в 14 – рассказывает Лукашёва. Но к началу следующего года Ярашгулыев сдал 10 «хвостов», ещё два сдал в сентябре 2023 года, итого осталось две задолженности.
Один из оставшихся двух предметов студент должен был сдавать 5 октября в 16.00, на эту сдачу у него даже была взята хвостовка, но попасть на экзамен ему было не суждено. Примерно за час до времени сдачи, около 15.00 в лекционную аудиторию вуза, где сидел Ярашгулыев, пришла женщина в гражданском и представилась инспектором ОИК (вероятно – Отдела иммиграционного контроля) Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области и потребовала проследовать за ней – сказала «Вечерним ведомостям» юрист, руководитель АНО «Надежда и вера» Марина Ермакова, представляющая интересы Ярашгулыева в суде.
Ермакова уверена, что полицейские появились внутри университета не просто так, а по наводке сотрудников центра международной студенческой мобильности и рекрутинга УрФУ. В качестве обоснования для доставления туркменского студента в отдел полиции они назвали нарушение им миграционного законодательства.
Ярашгулыев возражал – мало того, что ему сорвали возможность сдачи экзамена, у него на руках было решение суда, согласно которому вменённые ему нарушения произошли не по его вине, а по вине сотрудников вуза. Он попросил дать ему возможность взять оригинал решения из своей машины, припаркованной рядом с главным корпусом университета, но полиция отказала, и при помощи сотрудников центра международной студенческой мобильности и рекрутинга УрФУ Ярашгулыева вывели через запасной выход и усадили в гражданский автомобиль. Сотрудница ОИК, к слову, также была в гражданском.
Параллельно с историей с академическими задолженностями развивалась история, не связанная с учебным курсом – она касалась бюрократии, с которой сопряжено обучение иностранных студентов.
И правонарушение, якобы совершённое Ишангулы Ярашгулыевым, из-за которого его увезли в отдел полиции, вероятно, на самом деле было допущено не им, а сотрудниками вуза…
Дело в том, что Туркменистан – одно из немногих государств постсоветского пространства, имеющих с Россией жёсткий визовый режим. И университет, как принимающая сторона, обязан ежегодно продлевать визу и передавать соответствующую информацию о туркменских студентах в управление по вопросам миграции МВД.
И здесь, похоже, произошёл сбой...
Последняя виза у Ярашгулыева действовала до 30 июня 2023 года. Чуть более чем за месяц до этого, 26 мая 2023 года, как и положено, иностранный студент обратился в международный отдел УрФУ для продления срока пребывания на территории России путём выдачи учебной визы. Однако в вузе ему в этом отказали.
Новую визу студент так и не получил. В итоге Ярашгулыев был вынужден обращаться в суд с жалобой на бездействие сотрудников УрФУ. И суд этот выиграл. Процесс проходил в Кировском районном суде Екатеринбурга, решение по делу выложено в открытом доступе.
В ходе суда выяснились важные детали – а именно то, что об отчислении туркменского студента 5 октября 2022 года УрФУ миграционную службу уведомил, а вот о зачислении обратно – нет. Вероятно, из-за халатности, а может быть, и из-за каких-нибудь технических проблем межведомственного взаимодействия.
И здесь, вероятно, кроется ответ на вопрос, почему вуз не способствовал получению студентом визы в 2023 году. Ведь в таком случае при передаче информации в миграционную службу вуз фактически признался бы в нарушении миграционного законодательства собственными сотрудниками. А с недавних пор штрафы по этой статье увеличили до серьёзных сумм. Как считает юрист Марина Ермакова, действия УрФУ могут попадать под часть 4 статьи 18.9 КоАП (неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учёта), по которой организациям грозит штраф до полумиллиона рублей. А таких нарушений в истории с Ярашгулыевым со стороны УрФУ можно усмотреть несколько, говорит юрист.
Может, для этого совместно с полицией и была проведена «спецоперация» по фактическому задержанию студента?
Для Ярашгулыева, который ночь с 5 на 6 октября вместо того, чтобы отмечать успешную сдачу экзамена, проводит в КПЗ отдела полиции на улице Уральской, перспективы не самые радужные – как отмечает Людмила Лукашёва, сложилась судебная практика, когда по части 1 статьи 18.8 КоАП (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ) иностранцам назначают самое суровое наказание из возможных – выдворение с запретом въезда. «Вилка» по этой статье действительно поражает – судья может выбрать между штрафом от 2 до 5 тысяч рублей или выдворением с запретом на посещение России сроком на 5 лет. И чаще всего судьи выбирают именно второе. Для Ишангулы Ярашгулыева такой исход будет означать крест на завершении обучения в вузе, которому он посвятил 4 года жизни.
И, похоже, именно этого желают представители УрФУ. Потому что в ином случае студент, заручившийся юридической поддержкой и уже имеющий в кармане одно решение в его пользу, может добиться того, что вузу уже никак не отвертеться от признания ошибки собственных сотрудников, «накосячивших» с миграционным учётом. И речь здесь может идти о штрафах на сумму в несколько миллионов.
Добавляет странности к поведению вуза то, что уже в отделе полиции Ярашгулыеву сообщили о его отчислении сегодняшним днём, 5 октября 2023 года. Приказа он не видел, и в материалах дела, по словам юристов, его тоже нет. В таком случае получается, что вуз, с одной стороны, выдаёт студенту «хвостовку» на 5 октября, а с другой, в этот же день его отчисляет, не дождавшись сдачи предпоследнего долга?
Неубедительности в действия полиции добавляет то, что инспектор ОИК заявила Яшангулыеву, что он скрывается. Такие утверждения выглядят по меньшей мере странно хотя бы потому, что скрывающийся от полиции человек вряд ли будет приходить в вуз для сдачи экзаменов.
«Вечерние ведомости» запросили комментарий по сложившейся ситуации в УрФУ. Мы опубликуем его, как только получим ответ.
Суд над Ишангулы Ярышгулыевым назначен на сегодня, 6 октября – и судя по карточке дела, полицейские составили протокол не по части 1, а по части 1.1 статьи 18.8 КоАП, которая при обвинительном постановлении в любом случае повлечёт за собой выдворение из России. Перед судом корреспонденту «Вечерних ведомостей» удалось поговорить со студентом – по его словам, на сегодня у него была назначена сдача ещё одного экзамена, таким образом, он мог закрыть все академические задолженности, если бы его вчера не задержали полицейские.
Приглашение иностранца
Каждому вузу важно иметь на обучении иностранных студентов. От этого показателя зависят всевозможные рейтинги университетов. Уральский федеральный университет не исключение. В 2019 году 21-летний Ишангулы Ярашгулыев из Туркменистана по приглашению УрФУ прибыл в Екатеринбург и поступил на бюджетное отделение по программе бакалавриата департамента металлургии и металловедения института новых материалов и технологий. Завершение обучения предполагалось в июне 2024 года.
Но сейчас это завершение под угрозой срыва – несмотря на то что студенту осталось учиться совсем немного, и у него имеются всего две задолженности.
Отчисление и восстановление
Проблемы начались осенью 2022 года. 5 октября Ярашгулыева отчислили с 4-го курса за невыполнение учебного плана. По словам правозащитницы Людмилы Лукашёвой, оказывающей юридическую помощь студенту, на тот момент у него было всего 4 задолженности.
Однако уже менее чем через неделю, 13 октября 2022 года студента из Туркменистана восстанавливают в УрФУ на третий курс. При этом Ярашгулыев продолжил обучаться на бюджетной форме.
Из-за разницы программ четыре задолженности студента превратились в 14 – рассказывает Лукашёва. Но к началу следующего года Ярашгулыев сдал 10 «хвостов», ещё два сдал в сентябре 2023 года, итого осталось две задолженности.
Один из оставшихся двух предметов студент должен был сдавать 5 октября в 16.00, на эту сдачу у него даже была взята хвостовка, но попасть на экзамен ему было не суждено. Примерно за час до времени сдачи, около 15.00 в лекционную аудиторию вуза, где сидел Ярашгулыев, пришла женщина в гражданском и представилась инспектором ОИК (вероятно – Отдела иммиграционного контроля) Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области и потребовала проследовать за ней – сказала «Вечерним ведомостям» юрист, руководитель АНО «Надежда и вера» Марина Ермакова, представляющая интересы Ярашгулыева в суде.
Ермакова уверена, что полицейские появились внутри университета не просто так, а по наводке сотрудников центра международной студенческой мобильности и рекрутинга УрФУ. В качестве обоснования для доставления туркменского студента в отдел полиции они назвали нарушение им миграционного законодательства.
Ярашгулыев возражал – мало того, что ему сорвали возможность сдачи экзамена, у него на руках было решение суда, согласно которому вменённые ему нарушения произошли не по его вине, а по вине сотрудников вуза. Он попросил дать ему возможность взять оригинал решения из своей машины, припаркованной рядом с главным корпусом университета, но полиция отказала, и при помощи сотрудников центра международной студенческой мобильности и рекрутинга УрФУ Ярашгулыева вывели через запасной выход и усадили в гражданский автомобиль. Сотрудница ОИК, к слову, также была в гражданском.
Вуз проиграл суд собственному студенту
Параллельно с историей с академическими задолженностями развивалась история, не связанная с учебным курсом – она касалась бюрократии, с которой сопряжено обучение иностранных студентов.
И правонарушение, якобы совершённое Ишангулы Ярашгулыевым, из-за которого его увезли в отдел полиции, вероятно, на самом деле было допущено не им, а сотрудниками вуза…
Дело в том, что Туркменистан – одно из немногих государств постсоветского пространства, имеющих с Россией жёсткий визовый режим. И университет, как принимающая сторона, обязан ежегодно продлевать визу и передавать соответствующую информацию о туркменских студентах в управление по вопросам миграции МВД.
И здесь, похоже, произошёл сбой...
Последняя виза у Ярашгулыева действовала до 30 июня 2023 года. Чуть более чем за месяц до этого, 26 мая 2023 года, как и положено, иностранный студент обратился в международный отдел УрФУ для продления срока пребывания на территории России путём выдачи учебной визы. Однако в вузе ему в этом отказали.
Новую визу студент так и не получил. В итоге Ярашгулыев был вынужден обращаться в суд с жалобой на бездействие сотрудников УрФУ. И суд этот выиграл. Процесс проходил в Кировском районном суде Екатеринбурга, решение по делу выложено в открытом доступе.
В ходе суда выяснились важные детали – а именно то, что об отчислении туркменского студента 5 октября 2022 года УрФУ миграционную службу уведомил, а вот о зачислении обратно – нет. Вероятно, из-за халатности, а может быть, и из-за каких-нибудь технических проблем межведомственного взаимодействия.
В правоохранительных органах не оказалось информации, что студента зачислили обратно в УрФУ
«Признать незаконным бездействие Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина, выразившееся в неисполнении обязанности по представлению в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России документов, необходимых для продления срока временного пребывания иностранного студента Ярашгулыева Ишангулы, гражданина Республики Туркменстан.
Обязать Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина устранить допущенное нарушение прав и законных интересов административного истца и сообщить об исполнении решения суда административному истцу и Кировскому районному суду г. Екатеринбурга в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу»
Обязать Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина устранить допущенное нарушение прав и законных интересов административного истца и сообщить об исполнении решения суда административному истцу и Кировскому районному суду г. Екатеринбурга в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу»
– говорится в резолютивной части решения суда, вынесенного в конце августа.
И здесь, вероятно, кроется ответ на вопрос, почему вуз не способствовал получению студентом визы в 2023 году. Ведь в таком случае при передаче информации в миграционную службу вуз фактически признался бы в нарушении миграционного законодательства собственными сотрудниками. А с недавних пор штрафы по этой статье увеличили до серьёзных сумм. Как считает юрист Марина Ермакова, действия УрФУ могут попадать под часть 4 статьи 18.9 КоАП (неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учёта), по которой организациям грозит штраф до полумиллиона рублей. А таких нарушений в истории с Ярашгулыевым со стороны УрФУ можно усмотреть несколько, говорит юрист.
Может, для этого совместно с полицией и была проведена «спецоперация» по фактическому задержанию студента?
Чем это всё грозит?
Для Ярашгулыева, который ночь с 5 на 6 октября вместо того, чтобы отмечать успешную сдачу экзамена, проводит в КПЗ отдела полиции на улице Уральской, перспективы не самые радужные – как отмечает Людмила Лукашёва, сложилась судебная практика, когда по части 1 статьи 18.8 КоАП (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ) иностранцам назначают самое суровое наказание из возможных – выдворение с запретом въезда. «Вилка» по этой статье действительно поражает – судья может выбрать между штрафом от 2 до 5 тысяч рублей или выдворением с запретом на посещение России сроком на 5 лет. И чаще всего судьи выбирают именно второе. Для Ишангулы Ярашгулыева такой исход будет означать крест на завершении обучения в вузе, которому он посвятил 4 года жизни.
И, похоже, именно этого желают представители УрФУ. Потому что в ином случае студент, заручившийся юридической поддержкой и уже имеющий в кармане одно решение в его пользу, может добиться того, что вузу уже никак не отвертеться от признания ошибки собственных сотрудников, «накосячивших» с миграционным учётом. И речь здесь может идти о штрафах на сумму в несколько миллионов.
Добавляет странности к поведению вуза то, что уже в отделе полиции Ярашгулыеву сообщили о его отчислении сегодняшним днём, 5 октября 2023 года. Приказа он не видел, и в материалах дела, по словам юристов, его тоже нет. В таком случае получается, что вуз, с одной стороны, выдаёт студенту «хвостовку» на 5 октября, а с другой, в этот же день его отчисляет, не дождавшись сдачи предпоследнего долга?
Неубедительности в действия полиции добавляет то, что инспектор ОИК заявила Яшангулыеву, что он скрывается. Такие утверждения выглядят по меньшей мере странно хотя бы потому, что скрывающийся от полиции человек вряд ли будет приходить в вуз для сдачи экзаменов.
«Вечерние ведомости» запросили комментарий по сложившейся ситуации в УрФУ. Мы опубликуем его, как только получим ответ.
Суд над Ишангулы Ярышгулыевым назначен на сегодня, 6 октября – и судя по карточке дела, полицейские составили протокол не по части 1, а по части 1.1 статьи 18.8 КоАП, которая при обвинительном постановлении в любом случае повлечёт за собой выдворение из России. Перед судом корреспонденту «Вечерних ведомостей» удалось поговорить со студентом – по его словам, на сегодня у него была назначена сдача ещё одного экзамена, таким образом, он мог закрыть все академические задолженности, если бы его вчера не задержали полицейские.
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