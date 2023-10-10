Екатеринбургские власти объявили конкурс на лучшую концепцию набережной ВИЗа





– объяснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации. «Архитекторам и дизайнерам предлагается разработать и представить идею преображения территории площадью 16,5 гектара, расположенной вдоль четырехкилометрового участка набережной Верх-Исетского пруда. При этом необходимо продумать принципы организации пространства при акватории»,





– отметили в мэрии. «Жюри и комиссию возглавят заместитель Главы Екатеринбурга Рустам Галямов и начальник Департамента архитектуры Администрации города Руслан Габдрахманов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбургские власти объявили конкурс на разработку концепции развития набережной Верх-Исетского пруда. За лучшую идею мэрия готова выдать премию в размере двух миллионов рублей.Подчеркивается, что набережная должна:Принять участие в конкурсе могут не только граждане, имеющие высшее архитектурное, градостроительное или дизайнерское образование, но и компании, специализирующиеся на развитии городских пространств. Для этого нужно до 3 ноября включительно отправить заявку и портфолио на электронную почту: idea@ekadm.ru.Конкурс будет проходить в два этапа. До 10 ноября специальная комиссия будет рассматривать заявки и определять участников, после чего у отобранных конкурсантов будет время до 15 декабря разработать свой проект по развитию набережной и предоставить его на конкурс.Победителей будут определять жители города. Итоги объявят 26 января 2024 года.Всего состязание предусматривает пять призовых мест. Победителю обещают премию в два миллиона. Участник, занявший второе место, получит один миллион. На третьем месте дадут 800 тысяч, и на четвертом и пятом по 500 тысяч рублей.