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Режим ЧС отменили в лесах Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В лесах Свердловской области отменили режим ЧС. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков (сам губернатор Евгений Куйвашев сейчас находится в отпуске).
Напомним, что режим ЧС в лесах Свердловской области ввели 26 сентября из-за ухудшения ситуации с природными пожарами. На данный момент все пожары в лесах ликвидированы.
Напомним, что режим ЧС в лесах Свердловской области ввели 26 сентября из-за ухудшения ситуации с природными пожарами. На данный момент все пожары в лесах ликвидированы.
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