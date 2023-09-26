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В лесах Свердловской области снова ввели режим ЧС
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В лесах Свердловской области из-за природных пожаров снова вводится режим ЧС регионального характера. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Режим ЧС начинает действовать уже с 26 сентября. Документ устанавливает региональный уровень реагирования для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
В департаменте информполитики области заявили, что введение режима позволяет привлечь для ликвидации лесных пожаров максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня. Руководителем ликвидации ЧС назначили министра экологии и природных ресурсов Дениса Мамонтова.
Напомним, что сейчас в Свердловской области действуют 22 лесных пожара на площади 311 гектаров.
Режим ЧС начинает действовать уже с 26 сентября. Документ устанавливает региональный уровень реагирования для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
В департаменте информполитики области заявили, что введение режима позволяет привлечь для ликвидации лесных пожаров максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня. Руководителем ликвидации ЧС назначили министра экологии и природных ресурсов Дениса Мамонтова.
Напомним, что сейчас в Свердловской области действуют 22 лесных пожара на площади 311 гектаров.
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