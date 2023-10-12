Возрастное ограничение 18+
Судья отказала в самоотводе по делу главреда «Вечерних ведомостей»
Фото: Вечерние ведомости
Судья Кировского районного суда Екатеринбурга Резеда Каримова отказала в самоотводе по делу о дискредитации над главным редактором «Вечерних ведомостей».
По словам судьи, нет никаких противоречий в том, что все суды засиливают любые протоколы должностных лиц полиции Екатеринбурга.
Напомним, что главный редактор «Вечерних ведомостей» Владислав Постников, на которого полиция составила протокол по статье о дискредитации, заявил ходатайство об отводе, так как «не доверяет суду».
Теперь адвокат Георгий Краснов ходатайствует о переносе суда в другой территориальный орган, так как рассмотрение невозможно в Кировском райсуде из-за адреса редакции (редакция находится в Ленинском районе).
По словам судьи, нет никаких противоречий в том, что все суды засиливают любые протоколы должностных лиц полиции Екатеринбурга.
Напомним, что главный редактор «Вечерних ведомостей» Владислав Постников, на которого полиция составила протокол по статье о дискредитации, заявил ходатайство об отводе, так как «не доверяет суду».
Теперь адвокат Георгий Краснов ходатайствует о переносе суда в другой территориальный орган, так как рассмотрение невозможно в Кировском райсуде из-за адреса редакции (редакция находится в Ленинском районе).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Суд в Екатеринбурге рассматривает протокол в отношении главреда «Вечерних ведомостей»
12 октября 2023
12 октября 2023
Директора «Вечерних ведомостей» оштрафовали на 110 тысяч рублей
05 октября 2023
05 октября 2023