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Суд в Екатеринбурге рассматривает протокол в отношении главреда «Вечерних ведомостей»
Фото: Вечерние ведомости
В Кировском районном суде Екатеринбурге сегодня начался суд по статье о дискредитации в отношении главного редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова.
Судье Резеде Каримовой, которая ранее присудила штраф директору «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткуловой, заявлен отвод. Владислав Постников подчеркнул в своем ходатайстве об отводе, что все заседания Кировского суда в Екатеринбурге заканчиваются поддержкой должностных лиц полиции, что бы не было записано в протоколах.
Сейчас судья Резеда Каримова ушла в совещательную комнату для принятия решения по отводу.
Судье Резеде Каримовой, которая ранее присудила штраф директору «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткуловой, заявлен отвод. Владислав Постников подчеркнул в своем ходатайстве об отводе, что все заседания Кировского суда в Екатеринбурге заканчиваются поддержкой должностных лиц полиции, что бы не было записано в протоколах.
«Я не вижу пример, когда суд бы отклонил, вынес решение, заметив противоречия в документах от полицейских. Именно поэтому я суду не доверяю»,
– заявил Владислав Постников на заседании.
Сейчас судья Резеда Каримова ушла в совещательную комнату для принятия решения по отводу.
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