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Лось погиб на ЕКАДе под колёсами бензовоза
Стоп-кадр видео телеграм-канала «ЧП Екатеринбург» / t.me/chp_ekb
Не успело Управление автодорог Свердловской области опубликовать печальную статистику ДТП с участием крупных животных, как она была пополнена ещё одним случаем. Вчера на Екатеринбургской кольцевой автодороге при столкновении с бензовозом погиб лось. Водитель тяжёлого автотранспорта не пострадал.
Кадры с мёртвым животным облетели соцсети и, будем надеяться, что послужили убедительным предупреждением для водителей. Впрочем, судя по цифрам Управления, автолюбители продолжают мчаться по загородным дорогам, забывая, что в каждую минуту из леса на проезжую часть может выскочить лось или олень, которые вовсе не обязаны соблюдать скоростной режим или какие-либо ещё правила дорожного движения.
Напомним, согласно статистике от областного в 2023 году на дорогах по области зафиксировано 219 дорожно-транспортных происшествий с участием крупных животных, преимущественно — лосей и косуль. В большинстве этих случаев животные погибали. Если сравнивать цифры, то Серовский тракт является самой опасной загородной дорогой для крупных животных. На нём с начала года погибло 26 лесных обитателей. Поделившие второе место ЕКАД и Режевской тракт стали гибельными для 10 животных каждый. Девять лосей и косуль погибло на автодороге между Екатеринбургом и Полевским. И 7 животных встретили свою смерть на автодороге «Верхняя Пышма — Невьянск».
Если кто-то из читателей не испытывает эмпатии к животным и больше переживает за двуногих собратьев, то вот ещё одна цифра — 4. Столько человек погибло с начала года именно при столкновении автотранспорта с живым «препятствием». Это не лишняя причина ездить осторожней по загородным трассам и без особой надобности не прибавлять скорость?
Кадры с мёртвым животным облетели соцсети и, будем надеяться, что послужили убедительным предупреждением для водителей. Впрочем, судя по цифрам Управления, автолюбители продолжают мчаться по загородным дорогам, забывая, что в каждую минуту из леса на проезжую часть может выскочить лось или олень, которые вовсе не обязаны соблюдать скоростной режим или какие-либо ещё правила дорожного движения.
Напомним, согласно статистике от областного в 2023 году на дорогах по области зафиксировано 219 дорожно-транспортных происшествий с участием крупных животных, преимущественно — лосей и косуль. В большинстве этих случаев животные погибали. Если сравнивать цифры, то Серовский тракт является самой опасной загородной дорогой для крупных животных. На нём с начала года погибло 26 лесных обитателей. Поделившие второе место ЕКАД и Режевской тракт стали гибельными для 10 животных каждый. Девять лосей и косуль погибло на автодороге между Екатеринбургом и Полевским. И 7 животных встретили свою смерть на автодороге «Верхняя Пышма — Невьянск».
Если кто-то из читателей не испытывает эмпатии к животным и больше переживает за двуногих собратьев, то вот ещё одна цифра — 4. Столько человек погибло с начала года именно при столкновении автотранспорта с живым «препятствием». Это не лишняя причина ездить осторожней по загородным трассам и без особой надобности не прибавлять скорость?
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