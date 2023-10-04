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Дорожники предупреждают водителей о лосях на свердловских дорогах

12.00 Воскресенье, 8 октября 2023
Фото: Вечерние ведомости
Дорожники предупреждают водителей о возросшем риске столкнуться с лосями на свердловских дорогах и просят быть особо бдительными из-за пика брачного периода у диких животных.

«У лосей на конец сентября – начало октября приходится пик брачного периода, в поиске пары они активно передвигаются, чаще выходят на дорогу и попадают под колеса автомобилей»,

– предупреждают специалисты.


Помимо лосей в это время на дорогу также могут выбегать косули, кабаны. Однако водителям не стоит забывать, что под колеса нередко попадают и домашние животные – лошади, коровы и овцы.

Всего с начала 2023 года в Свердловской области было зарегистрировано 219 ДТП с участием крупных животных, в которых четверо человек погибли и еще семь пострадали.

По данным регионального управления автодорог, животные чаще всего выходили на Серовском тракте – 26 аварий, на Екатеринбургской кольцевой автодороге и Режевском тракте – по 10 дорожных происшествий, на автодороге Екатеринбург – Полевской – 9, на автодороге Верхняя Пышма – Невьянск – 7.

Отмечается, что для предупреждения столкновений с животными на 1152 участках региональных дорог установлены знаки «Дикие животные». Также в этом сезоне дорожники дополнительно поставят еще около 20 новых знаков на опасных участках.

Кроме этого, специалисты заботятся о сезонной рубке кустов и подлесков в полосе отвода автодорог, чтобы водители могли заранее увидеть стоящее на обочине животное и снизить скорость.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:58 В Екатеринбурге ночью неизвестные повредили 30 автомобилей
12:58 В Свердловской области остался один природный пожар
12:00 Дорожники предупреждают водителей о лосях на свердловских дорогах
11:00 Беременная жительница Нижнего Тагила умерла возле подъезда своего дома
10:01 В Екатеринбурге на Менжинского из-за прорыва трубы затопило дом
17:50 В екатеринбургском лицее отравилось восемь первоклассников
17:02 ФК «Урал» упустил на 96-й минуте победу в матче с «Локомотивом» и продлил свою безвыигрышную серию
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16:18 В Свердловской области третий день ищут пропавшую в лесу пенсионерку
15:22 Екатеринбургская полиция изъяла пистолет, из которого выстрелили в школьника
14:31 За два дня свердловский ГУФСИН разыскал 45 уклонявшихся от наказаний осужденных
13:18 В Свердловской области остались три природных пожара на площади семи гектаров
12:49 В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошла смертельная авария
11:48 Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения школьника в Екатеринбурге
10:47 В Екатеринбурге с улицы Вайнера убрали золотого льва
10:03 На свердловской трассе Косулино – станция Арамиль насмерть сбили пешехода
21:52 Суд по студенту УрФУ, которого хотят выдворить из России, перенесли
20:54 Масляная ванна надымила в Нижнем Тагиле
19:59 Друзья Шарташа субботу потратят на строительство троп
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