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Дорожники предупреждают водителей о лосях на свердловских дорогах
Фото: Вечерние ведомости
Дорожники предупреждают водителей о возросшем риске столкнуться с лосями на свердловских дорогах и просят быть особо бдительными из-за пика брачного периода у диких животных.
Помимо лосей в это время на дорогу также могут выбегать косули, кабаны. Однако водителям не стоит забывать, что под колеса нередко попадают и домашние животные – лошади, коровы и овцы.
Всего с начала 2023 года в Свердловской области было зарегистрировано 219 ДТП с участием крупных животных, в которых четверо человек погибли и еще семь пострадали.
По данным регионального управления автодорог, животные чаще всего выходили на Серовском тракте – 26 аварий, на Екатеринбургской кольцевой автодороге и Режевском тракте – по 10 дорожных происшествий, на автодороге Екатеринбург – Полевской – 9, на автодороге Верхняя Пышма – Невьянск – 7.
Отмечается, что для предупреждения столкновений с животными на 1152 участках региональных дорог установлены знаки «Дикие животные». Также в этом сезоне дорожники дополнительно поставят еще около 20 новых знаков на опасных участках.
Кроме этого, специалисты заботятся о сезонной рубке кустов и подлесков в полосе отвода автодорог, чтобы водители могли заранее увидеть стоящее на обочине животное и снизить скорость.
«У лосей на конец сентября – начало октября приходится пик брачного периода, в поиске пары они активно передвигаются, чаще выходят на дорогу и попадают под колеса автомобилей»,
– предупреждают специалисты.
Помимо лосей в это время на дорогу также могут выбегать косули, кабаны. Однако водителям не стоит забывать, что под колеса нередко попадают и домашние животные – лошади, коровы и овцы.
Всего с начала 2023 года в Свердловской области было зарегистрировано 219 ДТП с участием крупных животных, в которых четверо человек погибли и еще семь пострадали.
По данным регионального управления автодорог, животные чаще всего выходили на Серовском тракте – 26 аварий, на Екатеринбургской кольцевой автодороге и Режевском тракте – по 10 дорожных происшествий, на автодороге Екатеринбург – Полевской – 9, на автодороге Верхняя Пышма – Невьянск – 7.
Отмечается, что для предупреждения столкновений с животными на 1152 участках региональных дорог установлены знаки «Дикие животные». Также в этом сезоне дорожники дополнительно поставят еще около 20 новых знаков на опасных участках.
Кроме этого, специалисты заботятся о сезонной рубке кустов и подлесков в полосе отвода автодорог, чтобы водители могли заранее увидеть стоящее на обочине животное и снизить скорость.
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