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Снег добрался до Екатеринбурга
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Первый этой осенью снег дошел сегодня и до Екатеринбурга. Читатель «Вечерних ведомостей» заметил осадки на Сортировке.
Напомним, что синоптики обещали мокрый снег с дождем в начале новой рабочей недели в Свердловской области. Полный прогноз погоды на ближайшие три дня мы публиковали ранее.
Напомним, что синоптики обещали мокрый снег с дождем в начале новой рабочей недели в Свердловской области. Полный прогноз погоды на ближайшие три дня мы публиковали ранее.
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