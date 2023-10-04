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Синоптики предупредили о дожде с мокрым снегом в Свердловской области

17.45 Воскресенье, 8 октября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики предупреждают об осадках в виде дождя с мокрым снегом в начале следующей недели в Свердловской области. Также они прогнозируют похолодание в ближайшие дни.

В понедельник, 9 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, временами с мокрым снегом. Ночью +2…+7°C, днем +5…+10°C. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +4…+6°C, днем +7…+9°C. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.

Во вторник, 10 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Ночью -2…+3°C, днем +4…+9°C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек, днем местами порывы до 14 м/сек.

В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +1…+3°C, днем +6…+8°C. Ветер южный, юго-западный 4‑9 м/сек.

В среду, 11 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Ночью -2…+3°C, днем +3…+8°C. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/сек.

В уральской столице облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью +1…+3°C, днем +5…+7°C. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/сек.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:57 Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отравлением первоклассников екатеринбургского лицея
15:46 В Ревдинской городской больнице опровергли информацию об отказе принимать пациентов
15:06 Ночью в деревне Нижний Бардым в Артинском округе потушили крупный пожар
14:44 Трое детей и один взрослый пострадали в ДТП в Свердловской области
13:58 В Екатеринбурге ночью неизвестные повредили 30 автомобилей
12:58 В Свердловской области остался один природный пожар
12:00 Дорожники предупреждают водителей о лосях на свердловских дорогах
11:00 Беременная жительница Нижнего Тагила умерла возле подъезда своего дома
10:01 В Екатеринбурге на Менжинского из-за прорыва трубы затопило дом
17:50 В екатеринбургском лицее отравились восемь первоклассников
17:02 ФК «Урал» упустил на 96-й минуте победу в матче с «Локомотивом» и продлил свою безвыигрышную серию
16:59 В Первоуральском районе в столкновении «ВАЗа» с Honda погибли два человека
16:18 В Свердловской области третий день ищут пропавшую в лесу пенсионерку
15:22 Екатеринбургская полиция изъяла пистолет, из которого выстрелили в школьника
14:31 За два дня свердловский ГУФСИН разыскал 45 уклонявшихся от наказаний осужденных
13:18 В Свердловской области остались три природных пожара на площади семи гектаров
12:49 В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошла смертельная авария
11:48 Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения школьника в Екатеринбурге
10:47 В Екатеринбурге с улицы Вайнера убрали золотого льва
10:03 На свердловской трассе Косулино – станция Арамиль насмерть сбили пешехода
21:52 Суд по студенту УрФУ, которого хотят выдворить из России, перенесли
20:54 Масляная ванна надымила в Нижнем Тагиле
19:59 Друзья Шарташа субботу потратят на строительство троп
19:39 Безмятежность управляющей компании загоняет жителей свердловского села в «болото»
18:48 В парке Маяковского появилась новая детская площадка
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