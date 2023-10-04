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Синоптики предупредили о дожде с мокрым снегом в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики предупреждают об осадках в виде дождя с мокрым снегом в начале следующей недели в Свердловской области. Также они прогнозируют похолодание в ближайшие дни.
В понедельник, 9 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, временами с мокрым снегом. Ночью +2…+7°C, днем +5…+10°C. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +4…+6°C, днем +7…+9°C. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 10 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Ночью -2…+3°C, днем +4…+9°C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек, днем местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +1…+3°C, днем +6…+8°C. Ветер южный, юго-западный 4‑9 м/сек.
В среду, 11 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Ночью -2…+3°C, днем +3…+8°C. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью +1…+3°C, днем +5…+7°C. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 9 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, временами с мокрым снегом. Ночью +2…+7°C, днем +5…+10°C. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +4…+6°C, днем +7…+9°C. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 10 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Ночью -2…+3°C, днем +4…+9°C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек, днем местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +1…+3°C, днем +6…+8°C. Ветер южный, юго-западный 4‑9 м/сек.
В среду, 11 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Ночью -2…+3°C, днем +3…+8°C. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью +1…+3°C, днем +5…+7°C. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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