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В Свердловской области третий день ищут пропавшую в лесу пенсионерку
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Свердловской области третий день продолжают искать 75-летнюю Лидию Демьянеко, которая ушла в лес в минувшую среду, 4 октября, и не вернулась.
В поисках женщины участвуют сотрудники полиции из Березовского и волонтеры отряда «Прорыв». Они также нуждаются в добровольца, которые смогут помочь в поисках пенсионерки.
Все, кто готов помочь в поисках, могут звонить координатору поиска Евгению по номеру 8-900-214-70-26. С собой на поиски просят брать чай, перекус, фонари и рации, если есть.
В поисках женщины участвуют сотрудники полиции из Березовского и волонтеры отряда «Прорыв». Они также нуждаются в добровольца, которые смогут помочь в поисках пенсионерки.
Все, кто готов помочь в поисках, могут звонить координатору поиска Евгению по номеру 8-900-214-70-26. С собой на поиски просят брать чай, перекус, фонари и рации, если есть.
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