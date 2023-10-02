В Свердловской области пропала пенсионерка с плохим зрением

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Монетный Березовского ГО пропала 75-летняя Лидия Васильевна Демьяненко. Ее местонахождение неизвестно с 4 октября. В поисковом отряде «Прорыв» сообщили, что женщина нуждается в медицинской помощи, плохо видит и не разговаривает.Приметы пропавшей: рост 160 см, плотное телосложение, серо-голубые глаза, седые короткие волосы.На момент пропажи она была одета в серо-бирюзовую куртку, светлую вязаную кофту с коричневым принтом, темно-серые штаны и бордово-малиновые галоши.Поиском пропавшей занимаются ОМВД по Березовскому и волонтеры поискового отряда «Прорыв». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Лидии Демьяненко, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 694-75-00 (полиция) и 8 (900) 044-02-20 («Прорыв»).