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В Екатеринбурге создали петицию против установки золотого льва на Вайнера
Фото: Сима-ленд
В Екатеринбурге в ночь на 5 октября на улице Вайнера установили льва с золотыми гривой и тестикулами. Такому «сюрпризу» жители города не обрадовались. Уже создана петиция против установки скульптуры.
Петицию на портале change.org разместила эксперт по антикоррупции Екатерина Петрова. Она потребовала вынести на публичное обсуждение необходимость нахождения скульптуры на главной пешеходной улице Екатеринбурга. Если большинство горожан выступит против, то «благодетеля» следует обязать демонтировать скульптуру. Также Екатерина Петрова предлагает разработать и опубликовать порядок возведения в городе произведений монументально-декоративного искусства.
Напомним, что скульптуру, вызвавшую столь бурное обсуждение, установила компания «Сим-ленд» Андрей Симановского.
Пиарщик и политтехнолог Ярослав Ширшиков рассказал «Вечерним ведомостям», что тоже возмущен появление льва с золотыми тестикулами в центре уральской столицы. Он считает, что инициатор установки ведёт себя «как у себя на даче».
Отметим, что к спорной фигуре уже поставили охрану, которая не разрешает детям играть со львом.
Петицию на портале change.org разместила эксперт по антикоррупции Екатерина Петрова. Она потребовала вынести на публичное обсуждение необходимость нахождения скульптуры на главной пешеходной улице Екатеринбурга. Если большинство горожан выступит против, то «благодетеля» следует обязать демонтировать скульптуру. Также Екатерина Петрова предлагает разработать и опубликовать порядок возведения в городе произведений монументально-декоративного искусства.
«Подобные "подарки городу" непременно должны публично и заблаговременно обосновываться, а процедура согласования проходить максимально открытым и прозрачным способом»,
– говорится в петиции.
Напомним, что скульптуру, вызвавшую столь бурное обсуждение, установила компания «Сим-ленд» Андрей Симановского.
Пиарщик и политтехнолог Ярослав Ширшиков рассказал «Вечерним ведомостям», что тоже возмущен появление льва с золотыми тестикулами в центре уральской столицы. Он считает, что инициатор установки ведёт себя «как у себя на даче».
«Мне, как горожанину, совершенно не нравятся безумные, безвкусные инициативы Андрея Моисеевича Симановского. Меня удивляет, что во власти у нас сейчас просто нет человека, который бы мог сказать ему: "Помочь хочешь? Город облагодетельствовать? А давай сделаем что-то хорошее!". Я совершенно не понимаю, как можно в здравом уме и трезвой памяти согласовывать установку таких монструозных конструкций. И меня совершенно раздражает, что господину Симановскому городские власти позволяют себя вести, будто бы он у себя на даче: ставить что угодно и где угодно»,
– считает Ширшиков.
Отметим, что к спорной фигуре уже поставили охрану, которая не разрешает детям играть со львом.
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