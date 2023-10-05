В Екатеринбурге создали петицию против установки золотого льва на Вайнера

– считает Ширшиков.

«Мне, как горожанину, совершенно не нравятся безумные, безвкусные инициативы Андрея Моисеевича Симановского. Меня удивляет, что во власти у нас сейчас просто нет человека, который бы мог сказать ему: "Помочь хочешь? Город облагодетельствовать? А давай сделаем что-то хорошее!". Я совершенно не понимаю, как можно в здравом уме и трезвой памяти согласовывать установку таких монструозных конструкций. И меня совершенно раздражает, что господину Симановскому городские власти позволяют себя вести, будто бы он у себя на даче: ставить что угодно и где угодно»,