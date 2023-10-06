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Суд по студенту УрФУ, которого хотят выдворить из России, перенесли
Фото: Аля Трынова / Вечерние ведомости
В Кировском суде Екатеринбурга завершилось заседание, на котором рассматривалось дело студента из Туркменистана, которого хотят выдворить из России.
Напомним, накануне 25-летнего Ишангулы Ярашгулыева задержали прямо в здании университета в тот момент, когда он готовился к сдаче экзамена, ночь он провёл в отделе полиции.
После 8 часов ожидания в коридоре (студента доставили в суд ещё утром) и почти 2-часового заседания судья Юрий Радчук отложил рассмотрение дела студента до понедельника, 9 октября. Суд всё же решил выяснить то, что не пыталась выяснить полиция — отчислен ли Ишангулы Ярашгулыев из УрФУ.
Студента отпустили, поскольку никаких законных оснований его задерживать нет.
Сторона защиты выразила удовлетворение, что туркменский студент будет ночевать не в отделе полиции, а на свободе. Отметим,что Ишангулы Ярашгулыев официально проживает в общежитии УрФУ, на данный момент его никто оттуда не выселял.
В ходе суда повторил то, о чём Вечерние ведомости писали сегодня утром — студент сделал всё от него зависящее для постановки на миграционный учёт, но вуз не выполнил своей обязанности по передаче сведений в управление по вопросам миграции.
На Ярашгулыева составлен протокол по части 1.1. статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания РФ, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в РФ). В случае признания виновным ему грозит штраф и выдворение за пределы России.
Напомним, накануне 25-летнего Ишангулы Ярашгулыева задержали прямо в здании университета в тот момент, когда он готовился к сдаче экзамена, ночь он провёл в отделе полиции.
После 8 часов ожидания в коридоре (студента доставили в суд ещё утром) и почти 2-часового заседания судья Юрий Радчук отложил рассмотрение дела студента до понедельника, 9 октября. Суд всё же решил выяснить то, что не пыталась выяснить полиция — отчислен ли Ишангулы Ярашгулыев из УрФУ.
Студента отпустили, поскольку никаких законных оснований его задерживать нет.
Сторона защиты выразила удовлетворение, что туркменский студент будет ночевать не в отделе полиции, а на свободе. Отметим,что Ишангулы Ярашгулыев официально проживает в общежитии УрФУ, на данный момент его никто оттуда не выселял.
В ходе суда повторил то, о чём Вечерние ведомости писали сегодня утром — студент сделал всё от него зависящее для постановки на миграционный учёт, но вуз не выполнил своей обязанности по передаче сведений в управление по вопросам миграции.
На Ярашгулыева составлен протокол по части 1.1. статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания РФ, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в РФ). В случае признания виновным ему грозит штраф и выдворение за пределы России.
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