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На Вайнера в Екатеринбурге появился золотой лев
Фото: Сима-ленд
Сегодня ночью на главной пешеходной улице Екатеринбурга появилась скульптура льва.
«Сима-ленд» наращивает присутствие на улице Вайнера. Вслед за навесным медиаэкраном на пешеходной улице установили скульптуру льва, конечно же, с золотой гривой. Появление льва не анонсировалось. И не всем екатеринбуржцам понравился такой сюрприз.
Напомним, что улица Вайнера продолжает наполняться малыми архитектурными формами. «Вечерние ведомости» писали, что за счет гранта Ростуризма на пешеходной улице заменят фонари, установят скамейки и урны, а также праздничную подсветку.
«Сима-ленд» наращивает присутствие на улице Вайнера. Вслед за навесным медиаэкраном на пешеходной улице установили скульптуру льва, конечно же, с золотой гривой. Появление льва не анонсировалось. И не всем екатеринбуржцам понравился такой сюрприз.
«Какая безвкусица», «Ну вообще никак не вписывается, да ещё такой гигантский», «Щедрость, не знающая границ», «Горшочек не вари!»
– комментируют местные жители в соцсетях.
Напомним, что улица Вайнера продолжает наполняться малыми архитектурными формами. «Вечерние ведомости» писали, что за счет гранта Ростуризма на пешеходной улице заменят фонари, установят скамейки и урны, а также праздничную подсветку.
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