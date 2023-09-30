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Еще четыре екатеринбуржца могут получить звание Почетного гражданина города
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Еще четверым горожанам в этом году могут присвоить звание «Почетный гражданин Екатеринбурга». Об этом заявил мэр Алексей Орлов.
Орлов предложил присвоить почетное звание еще четырем екатеринбуржцам в честь 300-летия уральской столицы. Члены комиссии предложили следующие кандидатуры:
- ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина;
- президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина;
- президента футбольного клуба «Урал» Григория Иванова;
- художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова.
Гордума Екатеринбурга примет итоговое решение о присвоении почетных званий.
Напомним, что в августе звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» присвоили двум бизнесменам, учителю и генеральному конструктору.
Орлов предложил присвоить почетное звание еще четырем екатеринбуржцам в честь 300-летия уральской столицы. Члены комиссии предложили следующие кандидатуры:
- ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина;
- президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина;
- президента футбольного клуба «Урал» Григория Иванова;
- художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова.
Гордума Екатеринбурга примет итоговое решение о присвоении почетных званий.
Напомним, что в августе звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» присвоили двум бизнесменам, учителю и генеральному конструктору.
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