Звание Почетного гражданина города присвоили четырем екатеринбуржцам

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Депутаты гордумы сегодня присвоили звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» четырем горожанам – двум бизнесменам, учителю и генеральному конструктору. Решение принято единогласно.Так, почетное звание получили генеральный конструктор опытного-конструкторского бюро «Новатор» Фарид Абдрахманов, учитель химии гимназии №9 (считается самой престижной гимназией в городе) Сергей Москвин, владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский и гендиректор «Синары» Михаил Ходоровский.Отметим, что это не все екатеринбуржцы, которых удостоят звания почетного гражданина города в этом году. По случаю 300-летия Екатеринбурга звание присвоят 10 людям. Оставшихся шесть наградят в преддверии исторического Дня города, 18 ноября.