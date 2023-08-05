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Звание Почетного гражданина города присвоили четырем екатеринбуржцам
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Депутаты гордумы сегодня присвоили звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» четырем горожанам – двум бизнесменам, учителю и генеральному конструктору. Решение принято единогласно.
Так, почетное звание получили генеральный конструктор опытного-конструкторского бюро «Новатор» Фарид Абдрахманов, учитель химии гимназии №9 (считается самой престижной гимназией в городе) Сергей Москвин, владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский и гендиректор «Синары» Михаил Ходоровский.
Отметим, что это не все екатеринбуржцы, которых удостоят звания почетного гражданина города в этом году. По случаю 300-летия Екатеринбурга звание присвоят 10 людям. Оставшихся шесть наградят в преддверии исторического Дня города, 18 ноября.
Так, почетное звание получили генеральный конструктор опытного-конструкторского бюро «Новатор» Фарид Абдрахманов, учитель химии гимназии №9 (считается самой престижной гимназией в городе) Сергей Москвин, владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский и гендиректор «Синары» Михаил Ходоровский.
Отметим, что это не все екатеринбуржцы, которых удостоят звания почетного гражданина города в этом году. По случаю 300-летия Екатеринбурга звание присвоят 10 людям. Оставшихся шесть наградят в преддверии исторического Дня города, 18 ноября.
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