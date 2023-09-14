На улице Вайнера в Екатеринбурге обещают установить новые скамейки и урны

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге стартовало благоустройство улицы Вайнера. На главной пешеходной улице города планируют установить различные скамейки, урны и парковую мебель.Как заявили в пресс-службе мэрии, установка малых архитектурных форм ведется в рамках мероприятий по проектированию туристического кода центра Екатеринбурга. Монтаж будет проходить поэтапно и должен закончиться в первой декаде октября.Так, на улице Вайнера обещают установить 104 трехместные скамьи без спинки модели «Берта», 70 двухместных скамей со спинкой модели «Ампир-1» и 17 одноместных сидений. Также не пешеходной улице появятся 100 урн «Касл» объемом 35 литров.Для высадки растений планируют установить 60 единиц парковой мебели модели «Касл» вместимостью 95 литров. Такая мебель несет еще одну функцию – отделяет скамьи друг от друга.