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На новую подсветку для центра Екатеринбурга планируют потратить почти 35 млн рублей
Фото: Вечерние ведомости
Обновление центра Екатеринбурга в рамках гранта Ростуризма не ограничится новыми скамейками на улице Вайнера и навигационными указателями. Накануне мэрия разместила еще один аукцион – на приобретение новой подсветки.
Согласно информации на сайте госзакупок, в центре города до 11 декабря должны появиться 384 световых палочки, подсветка различных объектов на Плотинке, подсветка деревьев в Банковском переулке и праздничная подсветка на улице Вайнера.
Начальная стоимость контракта – 34 751 171 рубль.
Отметим, что этим летом ко дню города на улице Вайнера установили медиаэкран. Возникает вопрос, как медиаэкран будет гармонировать с новой подсветкой.
Согласно информации на сайте госзакупок, в центре города до 11 декабря должны появиться 384 световых палочки, подсветка различных объектов на Плотинке, подсветка деревьев в Банковском переулке и праздничная подсветка на улице Вайнера.
Начальная стоимость контракта – 34 751 171 рубль.
Отметим, что этим летом ко дню города на улице Вайнера установили медиаэкран. Возникает вопрос, как медиаэкран будет гармонировать с новой подсветкой.
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