В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Калинина

Нина Шашмурина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Калинина – от 40-летия Октября до дома № 57 на Калинина. Новая дата окончания работ – 20 ноября.Причина закрытия – проведение работ по строительству сетей водопровода.Автомобилисты могут объехать закрытый участок через улицы Ломоносова, Уральских рабочих, 40-летия Октября и проспекту Орджоникидзе.Схема движения общественного транспорта не изменится.