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В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Калинина
Фото: Юлия Кольтенберг/ Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Калинина – от 40-летия Октября до дома № 57 на Калинина. Новая дата окончания работ – 20 ноября.
Причина закрытия – проведение работ по строительству сетей водопровода.
Автомобилисты могут объехать закрытый участок через улицы Ломоносова, Уральских рабочих, 40-летия Октября и проспекту Орджоникидзе.
Схема движения общественного транспорта не изменится.
Причина закрытия – проведение работ по строительству сетей водопровода.
Автомобилисты могут объехать закрытый участок через улицы Ломоносова, Уральских рабочих, 40-летия Октября и проспекту Орджоникидзе.
Схема движения общественного транспорта не изменится.
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