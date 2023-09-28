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Дожди и ветер ожидаются в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге во второй половине недели ожидаются дожди и сильный ветер. Температура воздуха с каждым днем будет понижаться.
В четверг, 5 октября, в области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью на севере местами небольшой дождь. Ночью 5…10°С, днем 13…18°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8…10°С, днем 16…18°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 5-10 м/сек.
В пятницу, 6 октября, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, на севере преимущественно без осадков, на юге небольшой, местами умеренный дождь. Ночью 5…10°С, на крайнем севере до 0°С. Ветер 11…16°С. Ветер южный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 8…10°С, днем 13…15°С. Ветер южный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 7 октября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью на севере временами с мокрым снегом. Ночью 3…8°С, при прояснении на крайнем севере до -2°С. Днем 10…15°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек, днем местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 6…8°С, днем 13…15°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 5 октября, в области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью на севере местами небольшой дождь. Ночью 5…10°С, днем 13…18°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8…10°С, днем 16…18°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 5-10 м/сек.
В пятницу, 6 октября, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, на севере преимущественно без осадков, на юге небольшой, местами умеренный дождь. Ночью 5…10°С, на крайнем севере до 0°С. Ветер 11…16°С. Ветер южный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 8…10°С, днем 13…15°С. Ветер южный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 7 октября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью на севере временами с мокрым снегом. Ночью 3…8°С, при прояснении на крайнем севере до -2°С. Днем 10…15°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек, днем местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 6…8°С, днем 13…15°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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