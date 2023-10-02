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С начала года в Свердловской области зафиксировали 2 299 случаев энтеробиоза
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области с начала 2023 года зафиксировали 2 299 случаев энтеробиоза. Это на 14% выше уровня аналогичного периода прошлого года, но на 16% ниже среднего многолетнего уровня.
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что 99% заболевших – дети.
Энтеробиоз – это контактный гельминтоз. Одно из наиболее часто выявляемых паразитарных заболеваний (до 70%). Человек может заразиться энтеробиозом при заглатывании яиц возбудителя. Факторы передачи – руки, загрязненные яйцами гельминтов, игрушки, продукты питания и объекты окружающей среды (почва, вода).
У заболевших появляются следующие симптомы: тяжесть внизу живота, симптом раздраженного кишечника, высыпания и зуд вокруг заднего прохода, снижение аппетита. Также заболевание может протекать бессимптомно.
Санврачи рекомендуют для профилактики заболевания тщательно мыть руки, часто менять белье, стирать белье в горячей воде и гладить все вещи горячим утюгом.
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что 99% заболевших – дети.
Энтеробиоз – это контактный гельминтоз. Одно из наиболее часто выявляемых паразитарных заболеваний (до 70%). Человек может заразиться энтеробиозом при заглатывании яиц возбудителя. Факторы передачи – руки, загрязненные яйцами гельминтов, игрушки, продукты питания и объекты окружающей среды (почва, вода).
У заболевших появляются следующие симптомы: тяжесть внизу живота, симптом раздраженного кишечника, высыпания и зуд вокруг заднего прохода, снижение аппетита. Также заболевание может протекать бессимптомно.
Санврачи рекомендуют для профилактики заболевания тщательно мыть руки, часто менять белье, стирать белье в горячей воде и гладить все вещи горячим утюгом.
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