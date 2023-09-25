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В Свердловской области 4 октября включат сирены
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Завтра, 4 октября, в Свердловской области и других регионах России будут проверять систему оповещения населения. Об этом сообщили в МЧС.
Так, в среду зазвучат сирены и громкоговорители, будет подан сигнал «Внимание всем!». Эфир общероссийских теле- и радиоканалов заместят информацией по безопасности.
Напомним, что в Екатеринбурге сирены планировали включить сегодня в 10.40. Однако соответствующая новость на сайте администрации была удалена.
Так, в среду зазвучат сирены и громкоговорители, будет подан сигнал «Внимание всем!». Эфир общероссийских теле- и радиоканалов заместят информацией по безопасности.
«Все это делается для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней. Сохраняйте спокойствие, подача звуковых сигналов и замещение телеэфира плановые»,
– добавили в МЧС.
Напомним, что в Екатеринбурге сирены планировали включить сегодня в 10.40. Однако соответствующая новость на сайте администрации была удалена.
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