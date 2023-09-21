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В Екатеринбурге 3 октября включат сирены
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в это воскресенье, 3 октября, зазвучат сирены. Об этом предупреждают в пресс-службе мэрии.
Сирены включат в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. По словам председателя комитета административных органов администрации города Евгения Клюжина, подготовка к учениям займет несколько дней и завершится 29 сентября.
Включение сирен для оповещения горожан состоится непосредственно 3 октября в 10.40.
Сирены включат в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. По словам председателя комитета административных органов администрации города Евгения Клюжина, подготовка к учениям займет несколько дней и завершится 29 сентября.
Включение сирен для оповещения горожан состоится непосредственно 3 октября в 10.40.
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