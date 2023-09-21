В Екатеринбурге 3 октября включат сирены

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в это воскресенье, 3 октября, зазвучат сирены. Об этом предупреждают в пресс-службе мэрии.Сирены включат в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. По словам председателя комитета административных органов администрации города Евгения Клюжина, подготовка к учениям займет несколько дней и завершится 29 сентября.Включение сирен для оповещения горожан состоится непосредственно 3 октября в 10.40.