В Екатеринбурге закончились прения сторон по делу 85-летнего тренера Ражева

– рассказали в адвокатской группе «Логард».

«Защита на протяжении трех часов приводила суду доказательства того, что показания девочки опровергаются материалами дела, и то, о чем она говорит, физически не могло произойти. Поскольку обвинение основано исключительно на ее показаниях и более ничем не подтвердилось ни в ходе следствия, ни в ходе судебного разбирательства, защита настаивала на вынесении оправдательного приговора. В последнем слове Ражев также вину не признал, поскольку никакого преступления он не совершал. Он попросил суд его оправдать»,