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В Екатеринбурге закончились прения сторон по делу 85-летнего тренера Ражева

13.25 Пятница, 29 сентября 2023
Фото предоставлено адвокатом Еленой Афанасьевой
В Екатеринбурге сегодня закончились прения сторон по делу заслуженного 85-летнего тренера Николая Ражева, которого необоснованно, по мнению множества людей, обвиняют в педофилии. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в адвокатской группе «Логард».

На предыдущем заседании, 20 сентября, выступала сторона обвинения. Прокуратура запросила для 85-летнего тренера семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Обвинение аргументировало доверие девочке, обвинившей тренера, словами «А зачем ребенку врать?». После выступления прокурора Николаю Ражеву стало плохо, его увезли из зала суда на машине скорой помощи.

Сегодня на заседании выступала сторона защиты, которая настаивает на вынесении оправдательного приговора.

«Защита на протяжении трех часов приводила суду доказательства того, что показания девочки опровергаются материалами дела, и то, о чем она говорит, физически не могло произойти. Поскольку обвинение основано исключительно на ее показаниях и более ничем не подтвердилось ни в ходе следствия, ни в ходе судебного разбирательства, защита настаивала на вынесении оправдательного приговора. В последнем слове Ражев также вину не признал, поскольку никакого преступления он не совершал. Он попросил суд его оправдать»,

– рассказали в адвокатской группе «Логард».


Оглашение окончательного решения по делу 85-летнего тренера состоится в Чкаловском районном суде Екатеринбурга 2 октября.

Напомним, что 10-летняя ученица школы, в которой Николай Ражев преподавал настольный теннис, обвинила тренера в педофилии. По мнению защиты мужчины, его оговорили из-за обиды – Ражев не допустил ребенка до занятий без медицинской справки. В мае 2022 года Свердловский областной суд отказался рассматривать уголовное дело Николая Ражева. Материалы дела тогда вернули в прокуратуру.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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