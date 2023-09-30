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В Екатеринбурге началась обкатка трамвайной линии в Академический
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге началась техническая обкатка новой трамвайной линии в Академический район.
Жители Академического заметили трамвай без пассажиров, курсирующий по новой линии.
Ранее мы писали, что обкатка линии займет один-два месяца. Когда именно горожане смогут пользоваться маршрутом, неизвестно. Ранее обещали запустить трамвайную ветку в ноябре.
Жители Академического заметили трамвай без пассажиров, курсирующий по новой линии.
Ранее мы писали, что обкатка линии займет один-два месяца. Когда именно горожане смогут пользоваться маршрутом, неизвестно. Ранее обещали запустить трамвайную ветку в ноябре.
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