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В Екатеринбурге планируется обкатка новой трамвайной линии до Академического
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уже в следующем месяце в Екатеринбурге по трамвайной линии до Академического района должны будут поехать трамваи, но без пассажиров. В октябре планируется техническая обкатка нового маршрута.
Об этом с ссылкой на источник в Гортрансе сообщает портал «Е1». На данный момент известно, что на рельсы хотят дать нагрузку в 20 тысяч тонн, чтобы укрепить основание путей. Для этого по новому маршруту трамваи должны будут проехаться порядка тысячи раз. Ожидается, что на это потребуется один-два месяца.
Когда именно горожане смогут начать пользоваться маршрутом, пока неизвестно. Ранее запустить трамвайную ветку обещали в ноябре.
Об этом с ссылкой на источник в Гортрансе сообщает портал «Е1». На данный момент известно, что на рельсы хотят дать нагрузку в 20 тысяч тонн, чтобы укрепить основание путей. Для этого по новому маршруту трамваи должны будут проехаться порядка тысячи раз. Ожидается, что на это потребуется один-два месяца.
Когда именно горожане смогут начать пользоваться маршрутом, пока неизвестно. Ранее запустить трамвайную ветку обещали в ноябре.
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