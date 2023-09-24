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Синоптики предупреждают о дождях и сильном ветре в Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На следующей неделе в Свердловской области ожидаются дожди и сильный ветер. Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
В понедельник, 2 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью +2…+7°C, днем +13…+18°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек, днем местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +5…+7°C, днем +15…+17°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
Во вторник, 3 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +5…+10°C, днем +12…+17°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +8…+10°C, днем +15…+17°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
В среду, 4 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +5…+10°C, днем +11…+16°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек, днем местами порывы до 15 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью +8…+10°C, днем +13…+15°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 2 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью +2…+7°C, днем +13…+18°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек, днем местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +5…+7°C, днем +15…+17°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
Во вторник, 3 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +5…+10°C, днем +12…+17°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +8…+10°C, днем +15…+17°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
В среду, 4 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +5…+10°C, днем +11…+16°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек, днем местами порывы до 15 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью +8…+10°C, днем +13…+15°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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