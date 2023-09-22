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Правомерность сноса усадьбы Беленкова в Екатеринбурге проверяют в суде
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге в суде рассматривают дело о сносе усадьбы Беленкова, которая была расположена в центральной, исторической части город на улице Розы Люксембург. Суд даст оценку не только действиям непосредственно ЗАО «Предприятие «Чусовское Озеро»», но и вынесет вердикт относительно группе экспертов, благодаря которым лишился статуса охраняемого объекта целый архитектурный комплекс.
Сносом старинной усадьбы, имевшем место летом текущего года, заинтересовались в прокуратуре. Иск против предприятия «Чусовское озеро» и трёх экспертов был подан прокурором Октябрьского административного района. Он требует признать незаконным заказанный застройщиком акт экспертов В. Жомина, В.Соснина и Е. Федосеевой. Именно этот акт позволил снять усадьбу Беленкова из реестра объектов культурного наследия.
Для справки, строения, входившие в комплекс усадьбы Беленкова, считались одними из самых старых архитектурных объектов уральской столицы. Первая входившая в комплекс постройка относилась к концу XVIII века. В разное время усадьбой владели семьи раскольников-старообрядцев, губернский секретарь Исаков, купец Расторгуев. В комплекс входили сад с аллеями и цветниками, жилой двухэтажный дом, флигель, деревянный амбар и огород.
Сносом старинной усадьбы, имевшем место летом текущего года, заинтересовались в прокуратуре. Иск против предприятия «Чусовское озеро» и трёх экспертов был подан прокурором Октябрьского административного района. Он требует признать незаконным заказанный застройщиком акт экспертов В. Жомина, В.Соснина и Е. Федосеевой. Именно этот акт позволил снять усадьбу Беленкова из реестра объектов культурного наследия.
Для справки, строения, входившие в комплекс усадьбы Беленкова, считались одними из самых старых архитектурных объектов уральской столицы. Первая входившая в комплекс постройка относилась к концу XVIII века. В разное время усадьбой владели семьи раскольников-старообрядцев, губернский секретарь Исаков, купец Расторгуев. В комплекс входили сад с аллеями и цветниками, жилой двухэтажный дом, флигель, деревянный амбар и огород.
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