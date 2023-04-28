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Екатеринбург рискует лишиться ещё одной старинной усадьбы
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Общественное движение «Реальная история» обратилось к екатеринбуржцам с печальной новостью: к сносу готовят очередной архитектурный раритет. На сей раз жертвой бешеной застройки в уральской столице может стать усадьба Беленкова по адресу Розы Люксембург, 73.
Усадьба начала формироваться ещё в XVIII веке («Вечерние ведомости» писали большой материал о её богатой истории). В конце века ХХ её признали объектом культурного наследия регионального значения. Охранный статус получили тогда и сад возле усадьбы, и флигель с амбаром во дворе, и ворота с оградой. Долгое время здание занимал противотуберкулёзный диспансер. В XXI веке, после того как диспансер отсюда съехал, элементы усадьбы начали постепенно сносить.
«9 декабря 2014г. ещё до оформления прав собственности это архитектурно ценное здание застройщик снёс, вырубил деревья сада. Следующей жертвой стали в 2017 году половина 60 метровой каменной ограды по улице Декабристов и часть флигеля. Двухъярусный
амбар ветшал и уменьшался с каждым годом нового владения. Застройщик теснил усадьбу всей мощью техники и бетона», — сокрушаются представители «Реальной истории».
В прошлом году новый собственник зданий усадьбы – ЗАО «Предприятие "Чусовское озеро"» – заказал экспертизу, в результате которой с ансамбля вообще сняли охранный статус под предлогом того, что он, якобы, утратил своё историко-культурное значение (интересно, благодаря кому утратил?). Ну, а уже в этом году продолжилось уничтожение остатков старины — застройщик снёс деревянный амбар, «добил» остатки флигеля и ограды. А теперь к сносу готовят и основное, жилое здание.
Под петицией в защиту одного из старейших зданий Екатеринбурга подписалось более 4 с половиной тысяч человек.
Усадьба начала формироваться ещё в XVIII веке («Вечерние ведомости» писали большой материал о её богатой истории). В конце века ХХ её признали объектом культурного наследия регионального значения. Охранный статус получили тогда и сад возле усадьбы, и флигель с амбаром во дворе, и ворота с оградой. Долгое время здание занимал противотуберкулёзный диспансер. В XXI веке, после того как диспансер отсюда съехал, элементы усадьбы начали постепенно сносить.
«9 декабря 2014г. ещё до оформления прав собственности это архитектурно ценное здание застройщик снёс, вырубил деревья сада. Следующей жертвой стали в 2017 году половина 60 метровой каменной ограды по улице Декабристов и часть флигеля. Двухъярусный
амбар ветшал и уменьшался с каждым годом нового владения. Застройщик теснил усадьбу всей мощью техники и бетона», — сокрушаются представители «Реальной истории».
В прошлом году новый собственник зданий усадьбы – ЗАО «Предприятие "Чусовское озеро"» – заказал экспертизу, в результате которой с ансамбля вообще сняли охранный статус под предлогом того, что он, якобы, утратил своё историко-культурное значение (интересно, благодаря кому утратил?). Ну, а уже в этом году продолжилось уничтожение остатков старины — застройщик снёс деревянный амбар, «добил» остатки флигеля и ограды. А теперь к сносу готовят и основное, жилое здание.
Под петицией в защиту одного из старейших зданий Екатеринбурга подписалось более 4 с половиной тысяч человек.
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