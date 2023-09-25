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Площадь лесных пожаров увеличилась в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За сутки площадь природных пожаров в Свердловской области выросла на 93 гектара. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
По данным на 00.00 26 сентября, в регионе действуют 22 лесных пожара на площади 311 гектаров. Еще вчера сообщалось о 17 возгораниях площадью 218 гектаров.
Всего в России зафиксировано 44 природных пожара на площади 506 гектаров.
По данным на 00.00 26 сентября, в регионе действуют 22 лесных пожара на площади 311 гектаров. Еще вчера сообщалось о 17 возгораниях площадью 218 гектаров.
Всего в России зафиксировано 44 природных пожара на площади 506 гектаров.
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