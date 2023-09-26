Прокуратура проводит проверку из-за самовольного ухода малыша из детсада в Екатеринбурге

– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних сотрудниками дошкольного учреждения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,