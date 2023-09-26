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Прокуратура проводит проверку из-за самовольного ухода малыша из детсада в Екатеринбурге
Пропажу ребенка не заметили ни воспитатель, ни охранник
Фото: Вечерние ведомости
Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга начала проверку после публикации «Вечерних ведомостей» о том, что в детском саду не заметили пропажу двухлетнего ребенка.
Напомним, что скандал разгорелся в микрорайоне Горный Щит. Двухлетний малыш 11 сентября смог беспрепятственно выйти из детского сада №489. Он покинул свою группу, на что не обратили внимание воспитатели, спустился по лестнице и вышел через открытую дверь на улицу без верхней одежды. Где в этот момент был охранник, неизвестно.
После этого ребенок направился к воротам, прополз под ними и оказался вне территории детсада. В итоге его случайно обнаружил охранник детского сада № 316, расположенного по соседству.
По данным заведующей детским садом № 489, 11 сентября был первым днем посещения малышом детского сада. В группе работали и воспитатель, и младший воспитатель.
Напомним, что скандал разгорелся в микрорайоне Горный Щит. Двухлетний малыш 11 сентября смог беспрепятственно выйти из детского сада №489. Он покинул свою группу, на что не обратили внимание воспитатели, спустился по лестнице и вышел через открытую дверь на улицу без верхней одежды. Где в этот момент был охранник, неизвестно.
После этого ребенок направился к воротам, прополз под ними и оказался вне территории детсада. В итоге его случайно обнаружил охранник детского сада № 316, расположенного по соседству.
По данным заведующей детским садом № 489, 11 сентября был первым днем посещения малышом детского сада. В группе работали и воспитатель, и младший воспитатель.
«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних сотрудниками дошкольного учреждения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры.
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