В екатеринбургском детсаду не заметили пропажу двухлетнего малыша

Вот такие есть щели у калитки детских садов

Дверь снаружи и изнутри в детском саду. Какой-то специальной защиты от случайного покидания детского сада ребенком не видно

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге маленький ребенок смог выйти из детского сада, его обнаружили на улице спустя некоторое время сотрудники соседнего детского сада.Скандал разгорается в микрорайоне Горный щит. Там двухлетний малыш смог беспрепятственно выйти из дошкольного учреждения, детского сада №489, – сначала он покинул собственную группу, на что не обратили внимание воспитатели, потом спустился по лестнице и вышел через открытую дверь на улицу. Где в этот момент был охранник, остается загадкой.Мама малыша рассказала корреспонденту «Вечерних ведомостей», что отвела ребенка в учреждение в 8.13, а в 8.40 он уже оказался на улице. При этом о самом инциденте женщина узнала только после 12 часов, когда пришла забирать сына.Екатеринбурженка попыталась самостоятельно восстановить ход событий, так как в самом детском саду никакой конкретики, кроме ошарашевшей ее информации, ей не рассказали.«В соответствии с заявлением охраны и заведующей ДОУ 489, ребенок без проблем покинул группу, прошел по коридору, спустился по лестнице, открыл дверь и вышел через центральный вход на улицу, оставшись без верхней одежды. Никто не заметил его ухода. Затем ребенок направился к воротам, проник под ними и оказался вне территории детского сада № 489, где его обнаружил охранник детского сада № 316.Заведующая детским садом № 316 сообщила, что мой ребенок был найден вне территории детских садов, у ворот. Она рассказала: "Ваш ребенок уже начал блуждать туда-сюда, наш охранник увидел его на камерах, выбежал на улицу, подумав, что это наш ребенок, и привел его ко мне. Мы начали выяснять, к какой группе принадлежит этот ребенок, и когда стало понятно, что он не наш, я немедленно связалась с заведующей», – указала женщина в своем заявлении, которое уже отправила во все органы, контролирующие детские учреждения.Екатеринбурженка добавляет, что, по ее словам, сотрудники сада даже не поняли, не заметили, что ребенка нет в здании. «Если бы не бдительный охранник из соседнего детского сада, что было бы с ним? Там рядом трасса, бродячие собаки», - добавляет мама малыша.При этом, когда мама ребенка попросила заведующую детского сада показать записи с камер наблюдения, ей отказали, сославшись на то, что пароль от системы якобы утерян.«Через два дня после моей угрозы обращения в прокуратуру пароль вдруг был найден. Однако я считаю, что все факты были подбиты и мне не рассказали всей правды», - добавляет мама ребенка.Заявление в прокуратуру она действительно уже подала. А кроме того, и в министерство образования и департамент образования мэрии.Корреспондент «Вечерних ведомостей» побывал у территории учреждения. Ворота, да и калитка не просто способны пропустить ребенка (в закрытом виде), но и взрослый без особых проблем может проникнуть на территорию сада.Одна их местных жительниц также рассказала нашему корреспонденту, что тоже решила обратиться в надзорные органы после инцидента - близость Полевского тракта от детского сада действительно пугает ее. «А что бы случилось с малышом, если бы не охранник соседнего детского сада?» – возмущается жительница Горного щита. При этом, по ее словам, якобы вину за произошедшее хотят вообще возложить на одну из нянечек. Жительница также добавила свои опасения, что из-за таких странных заборов, которые, по сути, являются только неким «психологическим» барьером, на территорию детского сада могут проникнуть и бродячие собаки, коих очень много в Горном щите.«А если бы не ребенок вышел, а кто-то проник бы в детский сад? Схватил кого-нибудь и украл бы? Через сколько бы вообще спохватились о малышах?», – возмущается местная жительница, живущая неподалеку от детского сада.В самом детском саду отказались комментировать произошедшее, заявив корреспонденту «Вечерних ведомостей», что «все комментарии можете получить только через департамент образования».